Tania Medina, evacuada en ‘Supervivientes 2022’ por motivos de salud

Tania Medina está atravesando sus horas más bajas en la isla. La concursante de ‘Supervivientes 2022’ ha tenido que ser evacuada por un problema de salud. De esta forma, se encuentra en observación mientras el equipo médico del programa decide si puede continuar concursando o si debe regresar a España.

Después de sufrir un gran malestar durante los últimos días y no ser capaz de tolerar ni siquiera el agua, el servicio médico de ‘Supervivientes 2022’ decidió evacuar de la playa a la concursante. Desde entonces, Tania se encuentra aislada, intentando recuperarse para seguir su andadura en el concurso.

Este domingo en ‘Supervivientes 2022: Conexión Honduras’, Lara Álvarez comenzó el programa hablando de lo ocurrido: “Estamos muy pendiente de su estado, tengo que calmar a la familia, está estable. Pero después de varias horas el médico decidió evacuarla de la playa. Tenemos que ver cómo evoluciona, el servicio medico durante el programa de hoy podrá decir algo”.

Ion Aramendi conectó en directo desde el plató con la concursante, para conocer de primera mano como se encontraba. Entre lágrimas, Tania Medina confesó sentirse impotente al ver cómo su cuerpo cada vez está más débil, a pesar de que psicológicamente se siente con fuerzas para continuar.

«Me siento un poco impotente, de mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto”, explicó la concursante. Además, aseguró que siente “un poco de frustración”, no obstante, no pierde la esperanza de poder volver a la isla: “quiero pensar que voy a estar bien pronto”

Por su parte, el presentador de ‘Conexión Honduras’ le trasladó la decisión de los médicos: «Tras observar el equipo médico tu evolución y viendo que aun hay riesgo de deshidratación al no tolerar ningún tipo de alimento solido ni liquido, se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta consolidar el resultado del tratamiento».

Tras escuchar las palabras de Ion Aramendi, Tania Medina reaccionó entre lágrimas y se mostró esperanzada de recuperarse pronto y poder regresar a la playa junto a sus compañeros: «Me parece bien mientras todavía tenga opción», señaló la concursante.