Tania Medina (‘Supervivientes 2022’) pide matrimonio a Alejandro Nieto en directo

El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’ presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente fuimos partícipes de la expulsión de un nuevo concursante sino que, además, pudimos ver una serie de reencuentros que no dejaron indiferente a nadie. Uno de los más emotivos fue el de Tania Medina y Alejandro Nieto.

Debemos tener en cuenta que, hace poco más de una semana, los grupos cambiaron. Los ex participantes de ‘La isla de las tentaciones’ no tuvieron la suerte de acabar en el mismo equipo. Por ese mismo motivo en la gala de anoche, una vez estuvieron juntos, el equipo emitió un vídeo donde se podía escuchar a la canaria mostrándose de lo más sincera con sus compañeros.

“Dentro de un año me quiero casar, se lo voy a pedir yo”, comenzó diciendo la concursante de ‘Supervivientes 2022’. “Siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual… cuando él y yo estamos solos es perfecto”, reconoció. El modelo, al escuchar las palabras de su pareja, no pudo evitar emocionarse.

En la conexión con Jorge Javier Vázquez, Alejandro Nieto aprovechó la oportunidad para confesar lo que siente por Tania Medina: “Junto a mis padres y mi hijo, ella es lo que más amo en el mundo”. Visiblemente emocionados, no dejaron de repetirse lo mucho que se habían echado de menos estos días.

Por si fuera poco, fuimos partícipes de un momento que quedará para el recuerdo: Tania Medina pidió matrimonio a Alejandro Nieto. “Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, de que te admiro como persona, que me encanta quién eres y que, si me das la oportunidad, espero hacerte muy feliz”, aseguró la canaria.

“Me encantaría levantarme contigo, olerte y pasar muchos momentos con todas las personas que nos rodean. No te voy a defraudar. Me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?”, preguntó Tania Medina. No es ningún secreto que sabía la respuesta, ya que el andaluz ya le pidió matrimonio anteriormente. Parece que, una vez termine su etapa en ‘Supervivientes 2022’, la pareja comenzará a planear su enlace matrimonial.