El pasado martes pudimos disfrutar de un nuevo programa de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ presentado por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Tania Medina se reincorporaba a su grupo mientras que Anabel Pantoja se convertía en la primera salvada de la semana. ¡Pero no todo queda ahí! Desy también fue, inevitablemente, una de las protagonistas.

Debemos tener en cuenta que el pasado domingo, tras abrir una votación, la audiencia decidió que la expulsada definitiva fuera Desy. Algo que produjo que Juan Muñoz tuviera un ataque de ansiedad, dejando claro que no quería pasar más días solo en el palafito. Por ese mismo motivo, anunció a la organización que abandonaba el concurso de manera voluntaria.

Aunque Ion Aramendi le recordó las consecuencias de su decisión, a Juan Muñoz no le importó en absoluto: “Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa”. El humorista sentía que estaba al límite de sus fuerzas, por lo que no entendía por qué la audiencia le seguía salvando: “Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí”.

Juan Muñoz ha decidido abandonar el programa al descubrir que Desy es la expulsada 🌴 #ConexiónHonduras6 https://t.co/YHnNtlM2Nl — Supervivientes (@Supervivientes) May 29, 2022

Ante esta situación, el equipo de ‘Supervivientes 2022’ quiso abrir una nueva votación. En esta ocasión, preguntaban a la audiencia si, como consecuencia del abandono de Juan Muñoz, Desy debía ser repescada. Finalmente, el pasado martes pudimos conocer el resultado: la exconcursante de ‘Gran Hermano’ seguía en el reality como “parásito”.

Desy no pudo evitar sentirse algo abatida al descubrir que tenía que seguir en el concurso, porque eso significaba que tenía que pasar unos cuantos días sola en el palafito hasta que hubiera un nuevo expulsado. A pesar de todo, su marido Luciano apareció por allí para animarla a seguir con la aventura.

Lo cierto es que, sea como sea, Desy se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de esta edición. Desde el primer programa ha mostrado la mejor versión de sí misma por lo que estamos seguros que, aunque al principio le resulte duro, nos dará grandes momentos durante su estancia en el palafito.