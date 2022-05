La entrega de este domingo de ‘Supervivientes 2022’ Conexión Honduras estuvo marcada por el abandono de Juan Muñoz. El concursante, que desde hace semanas venía advirtiendo que no podía más, decidió abandonar voluntariamente el programa tras conocer la expulsión de Desy.

Las fuerzas de Juan Muñoz llevaban flaqueando incluso desde antes de ser expulsado. Por ello, tras su llegada al palafito, el concursante no pensaba en otra cosa que en regresar a España. Sin embargo, tras la expulsión de Ainhoa Cantalapiedra, este domingo los espectadores decidieron que Desy fuera la nueva expulsada del reality.

Juan no estuvo de acuerdo con la decisión de la audiencia y anunció su intención de abandonar el concurso de manera voluntaria. A pesar de las advertencias de Ion Aramendi desde plató, recordándole que abandonar tiene sus consecuencias, el concursante decidió marcharse junto a Desy, dejando el palafito vacío.

“No sé por qué me ha hecho esto la audiencia, pero yo no puedo estar aquí más tiempo. Lo siento de verdad. Voy a tener que abandonar. No puedo más. Yo no aguanto otra semana más aquí. Me muero de pena”, aseguraba el concursante tras conocer la decisión de los espectadores.

“Estoy mal y no puedo estar otra semana más como ‘parásito’. No puedo. No estoy bien. Lo siento de corazón. Entré pensando que podía, pero no puedo. No me siento con fuerzas. No estoy bien. Psicológicamente me está afectando”, añadía.

Ion Aramendi advertía al concursante sobre las consecuencias de su decisión: “La organización te ha escuchado. Abandonar tiene sus consecuencias. Lo sabes. ¿Has valorado esas consecuencias?”. Pero Juan Muñoz decidió abandonar igualmente: “La verdad es que vais a acabar con mi salud. Me gustaría valorarlas pero, claro, no se puede valorar así, pero, ¡es que no puedo! Tenéis que entenderlo. Estoy al límite de mis posibilidades», exclamaba.

De esta forma, el ex integrante de Cruz y Raya puso punto y final a su aventura en ‘Supervivientes 2022’, cogiendo su saco y marchándose junto a su compañera Desy. Ambos regresaran a España en los próximos días, cuando se conocerán las consecuencias del abandono voluntario de Juan Muñoz.