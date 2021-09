El debate de ‘Secret Story’ de este domingo dejó un momento tan inesperado como emotivo. Desde el plató, Jordi González dio la bienvenida al expulsado de la semana, Edmundo Arrocet, que sorprendió a los espectadores con su reacción tras entrar al plató.

Sin pensárselo ni un segundo, Bigote Arrocet se fue directo hacia donde se encontraba Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos, y bajo el cariñoso diminutivo de “Alejandrita”, saludó a la joven con un beso en la mano.

Acto seguido, los dos rompían a llorar en pleno directo. «Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron», explicaba Alejandra Rubio muy emocionada sobre la ex pareja de su abuela, con quien María Teresa Campos mantuvo una relación de más de seis años.

Menudo MOMENTAZO emocionante entre Edmundo y Alejandra Rubio 😭😭😭 #SecretNoche3 pic.twitter.com/AJfgv7cxZf — Secret Story España (@SecretStory_es) September 26, 2021

Tras este emotivo encuentro, Alejandra y Bigote Arrocet se fundían en un abrazo. Con él, dejaban constancia del cariño que a día de hoy todavía se tienen el uno al otro.

«No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho. No como una nieta, pero sí como más que una amiga, es especial para mí. Su abuela me hablaba mucho de ella”, aseguraba Edmundo.

Por su parte, Alejandra Rubio señaló que no tiene ningún rencor a la ex pareja de su abuela. «Yo no tengo ningún problema con él, le tengo mucho cariño, le recuerdo pintando sus camisetas y poniéndole flores a los árboles cuando no tenían».

Aun así, la joven explicó que «ha estado muchos años con mi abuela y algunas cosas me duelen porque no las entiendo”. Unas palabras con las que confirmaba que todavía no entiende los motivos de la ruptura.