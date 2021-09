El pasado martes, Edmundo Arrocet tuvo que enfrentarse a la “línea secreta de la vida” en ‘Secret Story’. Esta situación se llevó a cabo tan solo unos días después de confesar, en una conversación con Miguel Frigenti, que había sido infiel a sus parejas. Es más, veía completamente normal este hecho en una relación. Terelu Campos no tardó en reaccionar desde el plató.

“Tiene miedo el que hace algo malo. Yo no tengo ninguno”, afirmaba. Por si fuera poco y como era de esperar, dejaba claro que no compartía en absoluto la teoría que Edmundo Arrocet había expuesto en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: “Yo no he sido infiel. Igual algún día lo tengo que probar… No soy mejor por ello”.

La colaboradora, por si fuera poco, reconoció que realmente lo que a ella le molesta no es que el concursante haya sido infiel en el pasado, sino que siga hablando de su madre, María Teresa Campos. “Tiene su derecho. Ha tenido una relación de seis años, pero gustarme no me gusta”, afirmó la madre de Alejandra Rubio.

Terelu: «No tiene sentido que yo le hiciera esa pregunta» #SecretCuentaAtrás2 pic.twitter.com/AdxMWEjS6k — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

Después del revuelo que Edmundo Arrocet ha generado con sus infidelidades, el programa de ‘Secret Story’ dio la oportunidad a Terelu Campos de preguntarle si había sido desleal a su madre. Ella se quedó realmente impactada, puesto que no se lo esperaba: “No tiene sentido que yo hiciera esa pregunta”. El chileno, a pesar de todo, quiso responder para dejar claro que jamás fue desleal a María Teresa Campos.

La colaboradora de ‘Viva la vida’, después de todo, quiso no continuar con ese asunto puesto que le daba la sensación que Edmundo Arrocet no lo estaba pasando bien en el reality. “Lo he visto súper nervioso, no lo he visto cómodo en ningún momento (…) Sé que no está cómodo y no lo paso bien viéndole así”, aseguró.

Terelu Campos, a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos años, tiene claro que no desea a Bigote Arrocet ningún mal. Es más, por lo que pudo conocerle, es consciente de que lo está pasando mal ya que “necesita más independencia” de la que ‘Secret Story’ podría llegar a darle. ¿Será el expulsado de esta noche?