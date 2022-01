Alejandra Rubio se muestra muy dura con Bigote Arrocet. La nieta de María Teresa Campos ha querido dar su opinión sobre el humorista y el breve romance que ha tenido él con Bárbara Rey.

La ex vedette fue una de las grandes protagonistas del ‘Sábado Deluxe’. La madre de Sofía Cristo acudió al programa para hablar de su historia con Bigote Arrocet. Bárbara Rey se mostró muy decepcionada con el cómico. «Edmundo desapareció de repente. No volvería a repetir con él”.

A esta entrevista reaccionó Alejandra Rubio, que no se ha mostrado en absoluto sorprendida con el final del romance. «Yo ya dije lo que iba a pasar», comienza diciendo la tertuliana. “Es la forma de actuar de él. Con Teresa ha durado varios años y con Bárbara ha sido muy rápido”, pues la joven cree que casi mejor que no se haya dilatado en el tiempo esta relación.

Alejandra Rubio cree que Edmundo Arrocet ha utilizado a Bárbara Rey 💥 #VivaLaVida473 https://t.co/Nnlbl1JzTi — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 23, 2022

La colaboradora ha comentado que: “Es encantador de serpientes. Te ilusiona, te manda mensajes súper bonitos y luego eso se acaba porque un día desaparece. La ha utilizado como hace siempre, es su manera de actuar”, ha comentado la nieta de María Teresa Campos.

Según la hija de Terelu Campos, «esto sirve para que nos demos cuenta de cómo realmente es él, y lo que decía Teresa, que quede más clara aún, porque que te deje por un mensaje de WhatsApp… Al final se retrata él solo». La tertuliana cree que, igual que se portó con su abuela, se portó con Bárbara Rey.

Alejandra Rubio ha querido finalizar diciendo sobre esta relación que María Teresa Campos no le ha comentado nada al respecto. “mi abuela no me ha dicho nada, pero esto sirve para que nos demos cuenta de cómo es él y que lo que decía Teresa quede más claro todavía”, ha zanjado la joven.