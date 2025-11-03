El actor Eloi Yebra celebra en estos días que la operación para extirparle el tumor que tenía en su cuerpo ha ido muy bien, una buena noticia que llega después de meses de incertidumbre tras el diagnóstico. El actor, que actualmente tiene 45 años, es una cara conocida por los espectadores gracias a películas como Torrente, Manolito Gafotas y Barrio, además de sus apariciones en series tan conocidas como La que se avecina.

Él mismo se ha encargado de ir contando novedades sobre su estado de salud en sus redes sociales, siendo Instagram donde ha contado su última hora. «Gracias por todo el amor que me habéis enviado», decía. «Todo ha salido bien y ya solo me queda recuperarme, un proceso largo y duro pero ya sin cáncer en el interior. La vida me ha dado una segunda oportunidad», así lo celebraba en una publicación en sus stories de la red social de fotos.

Esta información era la confirmación que muchos esperaban después de que días antes anunciase que tenía que ser operado, algo que hizo el pasado día 26 de octubre, horas antes de entrar a quirófano. «Muy buenas a todos, hago este vídeo para pediros un favor: me van a operar para sacarme el tumor que tengo, que es muy grande y es una operación muy difícil», decía ante la cámara.

«Recordando un poco a Son Goku, se me ha ocurrido que, como cuando él hizo la Genkidama y pidió a todo el mundo su energía, pues ahora mismo os pido yo que me enviéis vuestras energías para que la operación salga perfecta», así pedía a sus seguidores que le mandasen sus buenas energías y pensamientos positivos durante las ocho horas que iba a durar la cirugía.

«Gracias a todos los que queráis enviarme vuestra energía porque me va a hacer mucha falta. Si vosotros me ayudáis, mucho mejor. Nos vemos próximamente», con ese mensaje se despedía hasta que pasasen unos días.

Por suerte todo ha salido bien y este mismo fin de semana ha sido el propio Eloi Yebra el que ha querido comunicar las buenas noticias. De nuevo, mirando a cámara y hablando directamente a todos, ha comunicado que todo ha salido bien.

Aunque postrado en la cama y todavía con algunas vías conectadas al cuerpo, lucía una sonrisa de felicidad para agradecer a los médicos del hospital Clínico San Carlos de Madrid. Allí se recupera después de la operación y de meses de tratamiento, aunque ha sido muy discreto con el calvario que ha ido viviendo en los últimos meses hasta tener que pasar por esta operación.

Eloi Yebra, una vida entre la música y el cine

Aunque Yebra es conocido por su trabajo como actor, desde hace años está centrado en su faceta musical, como cantante de rap, siendo su nombre artístico TCap Leviatán. También es DJ y MC, siendo bastante conocido en el mundo del rap en nuestro país.