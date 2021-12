¡5 Seconds of Summer han regresado! Tras conquistar al mundo con el lanzamiento de ‘Calm’, su último proyecto discográfico, los australianos han vuelto para celebrar por todo lo alto su décimo aniversario como banda. Efectivamente, diez años han pasado desde que Luke, Calum, Ashton y Michael llegaron a nuestras vidas con un objetivo que cumplieron con creces, deleitarnos con su música.

Por ello, para celebrar esta fecha tan especial, los miembros de la banda han sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento de ‘2011’, su nuevo sencillo musical. Un tema que se llama como el año en el que empezaron su andadura musical y donde han querido rendir tributo a este sensacional viaje durante la última década.

2011 is out everywhere. This is for you. Happy #10YearsOf5SOS. https://t.co/wJjBhaCskN pic.twitter.com/elYTwxnESb

— 5 Seconds of Summer (@5SOS) December 3, 2021