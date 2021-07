Han pasado siete años desde que los chicos de 5 Seconds of Summer lanzaron por primera vez su música al mundo proyectada en su primer proyecto discográfico, su álbum homónimo. Una fecha muy importante para ellos y para todos sus fans que han querido recordar y celebrar a través de sus redes sociales. Pero, si de anuncios inesperados se trata, los miembros de 5SOS son expertos en la materia. Algo que ha vuelto a corroborar Luke Hemmings.

Tras desconectar un tiempo de las redes sociales, el vocalista principal de la banda australiana sorprendió recientemente con el anuncio de su compromiso con Sierra Deaton. Pero, ahora a vuelto a dejar a todos maravillados con el anuncio de su próximo proyecto discográfico, esta vez en solitario. Un trabajo que ha sido presentado bajo el nombre de ‘When Facing the Things We Turn Away From’ y que estará disponible a nivel mundial el próximo 13 de agosto.

«No puedo estar más orgulloso de presentaros ‘When Facing The Things We Turn Away From’, un proyecto que surge de un año de quietud forzada. Me siento afortunado del camino por el que este álbum me ha llevado y estoy muy agradecido de haber tenido creatividad durante mi tiempo en casa», comenzaba escribiendo el artista en su publicación. Un nuevo trabajo donde abordará los últimos diez años de su vida, que, según él, le han ayudado a convertirse en lo que es hoy.

Pero, para hacer la espera mucho más amena y a la vez más tentadora, Luke Hemmings ha lanzado uno de los sencillos que compondrán su álbum como solista, ‘Starting Line’. Un tema que fusiona el glam rock y rock alternativo y, como no podía ser de otra forma, ha conquistado a todos. «Gracias a mis hermanos de 5SOS por apoyarme y dejarme perseguir este proyecto. Amor infinito para vosotros», señalaba en la publicación.

El lanzamiento de ‘When Facing the Things We Turn Away From’ supondrá una nueva fase en la carrera musical del australiano, algo que ya experimentó recientemente su compañero de banda Ashton Irwin. Una nueva etapa que están viviendo al máximo mientras todo vuelve a la normalidad y 5 Seconds of Summer pueda iniciar por fin su tour mundial.