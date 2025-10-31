Un turista americano no lleva ni una hora en España y lo primero que hace es irse a probar esta comida

La gastronomía española está entre las mejores del mundo, y lo mejor es que no hace falta que sean platos muy elaborados para sorprender. Productos de calidad y una combinación equilibrada son más que suficientes. Y eso no lo aprecian sólo los locales, sino que los turistas también lo notan.

Ese es el caso de un americano que no llevaba ni una hora en España y lo primero que ha hecho ha sido salir a comerse un clásico que sí o sí le gusta a cualquiera que lo prueba. No es la paella, ni un cocido, ni tampoco son las croquetas, sino algo aún más sencillo que se prepara en menos de cinco minutos.

Esto es lo primero que come un turista americano al llegar a España

Nick, conocido en TikTok como @spainwithnick, es un tiktoker estadounidense que lleva tiempo viviendo en España. Ya acumula más de 20 mil seguidores y uno de sus vídeos más recientes ha conectado con muchísima gente. El motivo es un bocadillo de jamón.

En el vídeo se le ve caminando por la calle, comentando lo mucho que echaba de menos ver vida fuera, a la gente, el ambiente. «¡Madre mía, cuánto echaba de menos esto!», dice mientras se dirige a Enrique Tomás, una de las cadenas más populares donde sirven este tipo de bocatas. Y ahí, sin perder tiempo, pide un bocadillo de jamón bien grande.

Lo curioso no es lo que pide. Es la emoción con la que lo hace. Para él no es un simple almuerzo. Es casi un reencuentro. Da igual que lleve tiempo en España, sigue siendo lo primero que quiere al volver. «Madre mía, qué pintaza tiene el bocadillo de jamón. De vez en cuando hay que darse un capricho. Me encanta España», dice en el vídeo.

Las reacciones al vídeo del turista americano comiendo en España

El vídeo ya acumula más de 10.000 «me gusta» y unos 400 comentarios, la mayoría celebrando su entusiasmo. No es fácil ver una acogida tan cálida en redes, pero en este caso el tono lo ha marcado él desde el principio: natural, cercano, con cariño por lo que come y por dónde está.

«Por más extranjeros como tú «, le escriben. Otro comenta: «Te ha faltado la cerveza para que sea un almuerzo 100% español». Y también salen los que bromean: «Este muchacho es más español que yo».

Hay gente que ve en Nick a alguien que no viene sólo a mirar, sino a vivir el país como uno más. Lo dicen con frases como: «Menudo fichaje hemos hecho en España», o «Ojalá muchos más como tú».

Y otro comentario que va da una clara bienvenida a España: «Jajaja, ya has caído en el alma española. No vuelves más a EE. UU.»

Este ejemplo sólo demuestra que un buen bocadillo de jamón, si está bien hecho, no necesita más explicación. A veces, lo más simple es lo que más marca. Porque este tiktoker no ha ido a comer un plato complicado ni un menú especial, sino un pan con un buen jamón, y ha terminado feliz, con el sentimiento de volver a España.