Okashi: una despedida sin gluten al 2024

Señoras y señores, 2024 llega a su fin, y en la lista de propósitos de año nuevo seguro que figura el de tener una alimentación más saludable. Y es que, de un tiempo a esta parte, parece que todos nos hemos vuelto intolerantes al gluten, y ya no tenemos panza, sino inflamación abdominal. Pero tranquilos, que para los que buscan empezar el 2025 con buen pie —y buena mesa—, hay buenas noticias. En Lavapiés, de la mano del empresario y chef Leo Cabanillas, abre sus puertas Okashi, el restaurante que promete demostrar que comer sin gluten también puede ser un placer.

Cabanillas no es nuevo en esto de comer bien (sin gluten). En 2010 abrió el primer restaurante japonés 100 % sin gluten y sin lactosa de España. Casi toda su carta podía pedirse también en versión vegana. El pasado año, llevó su propuesta a Valencia, al efervescente barrio de Ruzafa. Tras más de una década de experiencia, Cabanillas ha vuelto a sorprendernos con su nuevo local en Lavapiés. Un lugar que merece una visita para arrancar el año con buen pie y cumplir con nuestros propósitos.

Y créanme, este nuevo local tiene platos que no se encuentran en ningún otro sitio. No pueden faltar los taiyakis, esos pasteles japoneses con forma de pez, con rellenos dulces y salados, disponibles exclusivamente aquí. Tampoco se pierdan el okonomiyaki, una especie de tortilla japonesa con panceta —también hay una versión de marisco con calamar y gambones—, recetas que el chef japonés Shin enseñó a Leo y que este adaptó a su versión sin gluten. La carta es un viaje por Japón que convence tanto a parroquianos nostálgicos como a curiosos: katsudon (arroz cubierto con filete de cerdo empanado), kare raisu (un curry bien potente), kabocha korokke (croquetas de calabaza japonesa), toro no karaage (pollo marinado crujiente) o el infaltable ramen tonkotsu, que para los japoneses es lo que para nosotros un buen cocido: puro consuelo para el alma. Y ojo, que Okashi fue uno de los primeros en traer estas especialidades a nuestro país.

De postres, la cosa no se queda atrás. Aquí encontrará dulces tradicionales que nuestras abuelas habrían hecho… si fueran japonesas. Desde la clásica shortcake de fresas, el pastel de cumpleaños favorito de los niños nipones, hasta otras delicias que demuestran que en Japón hay vida más allá de los mochis.

El local, sencillo pero acogedor, sigue la línea estética característica de la marca: una alusión a las cuatro estaciones, muy marcadas en el país del sol naciente. Aquí no encontrará las producciones grandilocuentes a las que Madrid nos tiene acostumbrados en los últimos años, sino un espacio que apuesta por lo esencial: comer bien (sin gluten).

Cabanillas es un cocinero inquieto, siempre buscando formas de reinventarse. En enero viajará a Japón para formarse en nuevas técnicas de cocina y repostería, con el fin de añadir un apartado de mochis y otras novedades a la carta. Estamos impacientes por ver con qué nos sorprenderá en 2025.

Así que, si el 2025 le trae propósitos saludables, ya sabe: déjese caer por Okashi y despídase del gluten con un festín que haría salivar hasta al más tradicional.

Direcciones:

Okashi Lavapiés: Calle Salitre, 45. Madrid

Okashi Malasaña: Calle San Vicente Ferrer, 22. Madrid

Okashi Valencia: Carrer de Mossén Femenia, 17. Valencia