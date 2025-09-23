No te la vas a perder: aquí te vas a poder comer la mejor hamburguesa del mundo

Te vas a poder comer la mejor hamburguesa del mundo en este punto del país, no te la vas a perder. Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, habremos llegado a un punto en el que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a algunas situaciones que pueden animarnos a salir de casa, nada mejor que empezar a prepararnos para una escapada gastronómica en plena ciudad. Es hora de conocer en todo momento qué es lo que podemos empezar a visualizar de una forma que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es momento de poner algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días en los que queremos disfrutar de un plato sencillo, pero a la vez delicioso. Vamos a poder conseguir este básico incombustible en un abrir y cerrar de ojos, sabiendo que estaremos probando las mejores hamburguesas del mundo, muy cerca de casa. Este bocado, no te lo puedes perder, sino más bien todo lo contrario, vas a poder disfrutar de un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo clave.

No te la vas a querer perder

La hamburguesa se ha convertido en un plato sencillo, pero a la vez delicioso. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que llegará sin avisar. Es tiempo de poner sobre la mesa algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días.

Por lo que, quizás podremos empezar a sentir esa explosión de sabor al comer un alimento que puede acabar siendo el mejor aliado de una comida de esas que no se olvidan. Una combinación de detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Los expertos han determinado que las mejores hamburguesas del mundo las cocinan en un punto del país que puede acabar siendo uno de encuentro. Madrid se alza como una de las ciudades en las que vamos a poder descubrir lo mejor de un extra de buenas sensaciones.

Todo lo que queremos empezar a tener en consideración, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Las hamburguesas que se han convertido en todo un ejemplo a seguir se cocinan en estos locales de la capital española.

Aquí podrás comer la mejor hamburguesa del mundo

La mejor hamburguesa del mundo puede llegar en cualquier momento, de una manera en la que quizás no esperarías. La carne es la base principal y en España somos expertos en crear unos bocados de esos que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

‘World Best Steak Restaurants’ ha coronado a este local como uno de los mejores. Hundred Burguer se lleva el título de mejor hamburguesería del mundo, tal y como nos explican en su web: «Durante años viajamos por el todo el planeta descubriendo las cien mejores burgers del mundo. Visitamos decenas de países en tres continentes y nos lo pasamos tan bien que decidimos dedicar nuestras vidas a crear la mejor burger posible. Picamos a diario nuestra carne de dry aged y la formamos artesanalmente. Horneamos nuestra propia receta de pan brioche cada mañana. En el local. Sin aditivos. Sin trampa ni cartón. Tras muchas noches sin dormir. Somos artesanos de esto. Sin intermediarios. Sin franquicias. Sin atajos. La mejor burger posible al mejor precio posible. Esa es nuestra meta.

Embutidos Bernal nos explica un poco más de dónde viene esta hamburguesa que podrás comer en Madrid: «Álex González, junto con su socio Ezequiel Maldijian, ha logrado algo histórico en el mundo de la gastronomía. Tras recorrer 22 países en busca de la fórmula perfecta, han creado la mejor hamburguesa del mundo, según el prestigioso ranking The World’s Best Burgers. Este reconocimiento no solo es un logro para su restaurante Hundred Burgers, sino que marca la primera vez que una hamburguesa española se alza con este galardón, desplazando a competidores de renombre internacional».

Siguiendo con la misma explicación: «El ranking The World’s Best Burgers, que se considera la «Guía Michelin» de las hamburguesas, evalúa más de 800 restaurantes en 76 países. Durante años, el primer lugar había sido ocupado por la neoyorquina Pizza Loves Emily, pero en esta edición, Hundred Burgers ha conseguido arrebatarle el trono, destacando por su enfoque artesanal y la calidad de sus ingredientes. Este logro es significativo para la gastronomía española, que ya ha sido reconocida en múltiples ocasiones en la alta cocina, pero que ahora también destaca en la categoría de hamburguesas, un sector que ha evolucionado y elevado su nivel en la última década. España, país reconocido por su tradición culinaria, demuestra una vez más su capacidad para competir a nivel internacional en todas las categorías de la gastronomía, desde los platos más sofisticados hasta la comida rápida gourmet».