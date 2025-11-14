No está en Sol, pero la Guía Repsol lo recomienda como uno de los mejores bocatas de calamares de Madrid

Muchos bares de Madrid pelean por tener los mejores bocatas de calamares. Alejado de la barra más cañí y de la puerta del Sol, hay un restaurante que ha conseguido llevarlo hasta una calidad superior.

Hablamos de los bocatas de calamares del Bar Manero, una apuesta que nació en Alicante, pero que ha encontrado una nueva vida en el barrio de Salamanca.

Y es que su apuesta por el neolujo y la gastronomía mediterránea ha casado a la perfección con Madrid y sus bocadillos de calamares. De hecho, la Guía Repsol lo ha destacado como uno de los mejores de la capital. Además, tiene un solete.

Los bocatas de calamares más elegantes de Madrid, según la Guía Repsol

La Guía Repsol ha descrito al Bar Manero como un concepto gastronómico traído desde Alicante a la capital con gran éxito. Pero lo que lo ha hecho destacar son sus calamares cuidadosamente seleccionados y preparados a la andaluza.

Y es que lo sirven dentro de un mollete antequerano y acompañados por una mayonesa de lima suave. El resultado es un bocata de calamares con identidad propia que combina textura, frescura y un punto cítrico que lo hace diferente a cualquier otro.

Actualmente el Bar Manero tiene dos sedes en Madrid. La más reconocida es la de Claudio Coello, en el número 3, pero su otro local en Marqués de Cuba también tiene una calidad descomunal.

La clave está en que en ambos restaurantes tienen la misma propuesta: apostar por el mediterráneo, por la calidad, por la presentación y por respetar la filosofía del producto.

Gracias al cuidado de esos pequeños detalles, han conseguido que los madrileños empiecen a ir al Bar Manero cuando quieren disfrutar de los clásicos bocatas de calamares, pero con un toque contemporáneo.

Dónde comer los mejores bocatas de calamares de Madrid

Bar Manero no es un bar cualquiera. Detrás de su estética clásica y su ambiente cálido se esconde una marca que ha elevado el concepto del tapeo español a una experiencia gastronómica de lujo accesible.

Por ejemplo, sus creadores lo definen como Gastro Lifestyle. Es decir, combinan tradición, estilo de vida, neolujo y sofisticación en cada detalle. Para probarlo debes ir al barrio de Salamanca. Concretamente a Claudio Coello, en el número 3.

Otra ventaja es su horario. Sus locales abren todos los días de la semana desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada. No tienes ninguna excusa para no ir a probar sus bocadillos de calamares.

Los madrileños eligen el mejor bocata de calamares

Algunos dicen que el mejor bocadillo de calamares está en Valencia, pero los madrileños no parecen muy de acuerdo. Una buena muestra son las reseñas del Bar Manero.

«Fuimos a picar algo tres amigas y disfrutamos mucho. Es un lugar al que nos encanta volver siempre. El personal es súper atento y agradable», destacaba una clienta.

Otro comensal se mostraba en la misma línea: «Bar y restaurante magnífico con tapas deliciosas. Un poco caro, pero la comida era deliciosa, y el servicio cálido y amable».