Menús de calidad para comer por menos de 20€ en Madrid

Los menús en Madrid se consolidan como una opción perfecta para los amantes de la buena mesa, y lo hace demostrando que la calidad y la sofisticación no tienen por qué ser de los bolsillos más llenos. La alta gastronomía puede ser parte de la rutina diaria. La clave reside en la honestidad del producto, la creatividad en la ejecución y, sobre todo, en mantener un precio que invite a volver una y otra vez.

Petit Comité

En el corazón de Cuatro Caminos, se encuentra Petit Comité Azca, un espacio que ha sabido importar la esencia de las brasseries parisinas, adaptándola al ritmo y los precios de Madrid. Su menú diario, disponible de lunes a viernes por tan solo 13,50€, es descrito como una «honesta y sana amalgama de producto fresco de factura vanguardista». El comensal tiene la oportunidad de elegir un primero y un segundo entre tres opciones respectivamente. Aunque la propuesta es variada, el texto subraya la excelencia de sus opciones cárnicas, con propuestas como el entrecot, el pollo o la ternera. Además, destacan el gazpacho, que logra una armonía perfecta con «quesos, foies y postres del país galo», consolidando una experiencia que aúna lo mejor de ambas cocinas. El éxito de Petit Comité reside en ofrecer un estándar de cocina elevado con una filosofía de precios muy «de andar por casa».

Ubicación: Avenida del presidente Carmona, 1

El 5 de Tirso

En la plaza de Tirso de Molina, se encuentra El 5 de Tirso, un establecimiento que ha conseguido recuperar la tradición de las clásicas tabernas madrileñas pero inyectándole una dosis de contemporaneidad y producto de calidad. Se trata de una sofisticada taberna-restaurante de dos niveles, que combina una arquitectura moderna con un menú del día que sorprende por su extrema variedad. De lunes a viernes, entre las 13:00 h y las 16:00 h, el menú, cuyo precio es de 18€, ofrece una selección de diez primeros platos a elegir y otros diez segundos, además de incluir bebida, pan y postre. Para los indecisos, siempre hay un plato del día esperándoles. Más allá de su propuesta de menú, el local es también el lugar idóneo para disfrutar de clásicos castizos como unos «espectaculares Torreznos» o unos «calamares nacionales fritos» acompañados de una caña bien tirada, rindiendo homenaje a los bares típicos de la capital, pero con una ejecución mejorada y una ambientación renovada.

Ubicación: : plaza de Tirso de Molina, 5

Hijo del Maíz Parrilla Mexicana

La oferta gastronómica se enriquece con propuestas que miran más allá de nuestras fronteras, manteniendo siempre el compromiso con el precio asequible. Hijo del Maíz Parrilla Mexicana, reconocido por su excelencia en gastronomía mexicana Copil durante los años 2023, 2024 y 2025, este restaurante tiene al maíz como protagonista absoluto, un ingrediente que cosechan y nixtamalizan ellos mismos de forma tradicional. Ofrecen dos opciones de menú de martes a viernes (de 13:00h a 16:00h): el menú parrilla por 20€, enfocado en cortes de carne excepcionales, y el menú clásico por 13,90€, que permite disfrutar de unos tacos como segundo plato.

Ubicación: Avenida de Brasil, 28

Insurgente

Por su parte, Insurgente, un puesto en el Mercado de Chamberí, se presenta como un proyecto gastronómico de autor donde se puede comer sin reserva y cuyo ticket medio es accesible. Su cocina, con «sabores auténticos» e infusionada por la cultura de mercado y Latinoamericana, ofrece una carta corta pero contundente, con platos que van desde berenjenas a la brasa por 14€ hasta un tiradito de pescado curado por 23€, demostrando que los «platos son pequeños pero contundentes» y que la experiencia culinaria única no requiere grandes desembolsos.

Ubicación: Calle de Alonso Cano, 10. (Puesto 6)

Este abanico de posibilidades donde el sabor y el buen precio se dan la mano para demostrar una vez más que la capital tiene unas opciones de menús de calidad donde la experiencia de comer fuera de casa con un alto estándar gastronómico están en alcance de todos.

