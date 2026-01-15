Ni caldo ni potes: el impresionante guiso marinero de los gallegos perfecto para combatir el frío en invierno

Cuando las temperaturas bajan, la solución no está en poner la calefacción al máximo ni en cubrirse con mantas. El cuerpo pide un plato caliente, de los que se sienten reconfortantes de verdad, y ahí es donde los guisos de toda la vida cobran protagonismo.

En Madrid destaca el cocido; en Asturias, las fabes. Pero en Galicia hay un guiso marinero del que casi no se habla y que resulta perfecto para combatir el frío y que encanta a quienes lo prueban. Es sencillo, sabroso y muy casero.

Este es el guiso marinero que se come en Galicia y que calienta en invierno

El guiso que hay en Galicia y que mejor encaja en invierno es el guiso de choupas. La choupa, también conocida como pota o volador, se parece mucho al calamar, aunque su carne resulta más firme y algo más rosada. Por eso funciona mejor guisada y con tiempo.

No es un plato rápido, sino que requiere paciencia. La pota necesita cocción lenta para quedar tierna, pero a cambio aporta un sabor más intenso. Mientras hierve despacio, va soltando su propio jugo y deja un caldo potente.

Tradicionalmente se acompaña de patatas chascadas, guisantes y verduras básicas. El pimentón marca el carácter y, según la casa, aparece una hoja de laurel o un toque mínimo de picante. Además, es un guiso completo. Aporta proteína, hidratos y líquido en la misma cazuela. Llena sin resultar pesado y mantiene el calor durante horas.

Receta tradicional del guiso de choupas

Esta versión respeta la forma clásica de prepararlo, pensada para que la pota quede tierna.

Ingredientes (para 4 personas):

1 kg de choupas limpias y troceadas.

2 cebollas grandes.

2 dientes de ajo.

1 pimiento verde.

4 patatas medianas, chascadas.

1 vaso de vino blanco.

1 cucharada de pimentón dulce.

1 hoja de laurel.

Aceite de oliva virgen extra y sal.

Preparación del guiso de choupas:

En una cazuela ancha, añade aceite y dora los ajos picados. Incorpora la cebolla y el pimiento, todo bien menudo, y deja pochar a fuego medio hasta que la cebolla esté blanda y empiece a tomar color.

Añade las choupas troceadas y remueve . Al entrar en contacto con el calor soltarán agua. Déjalas trabajar unos minutos hasta que esa agua reduzca y la carne empiece a cambiar de textura. En ese momento, añade el pimentón, remueve rápido y vierte el vino blanco. Sube el fuego un par de minutos para que evapore el alcohol.

. Al entrar en contacto con el calor soltarán agua. Déjalas trabajar unos minutos hasta que esa agua reduzca y la carne empiece a cambiar de textura. En ese momento, añade el pimentón, remueve rápido y vierte el vino blanco. Sube el fuego un par de minutos para que evapore el alcohol. Cubre justo con agua o con un caldo de pescado suave , añade el laurel y baja el fuego. Cocina unos 25 minutos. Si la pota sigue firme, prolonga la cocción diez minutos más antes de continuar.

, añade el laurel y baja el fuego. Cocina unos 25 minutos. Si la pota sigue firme, prolonga la cocción diez minutos más antes de continuar. Incorpora las patatas, ajusta de sal y deja cocer otros 20 minutos, hasta que estén hechas y la salsa espese de forma natural.

Apaga el fuego y deja reposar cinco minutos. Este guiso agradece el descanso y, si sobra, al día siguiente todavía gana más sabor.

Para acompañar este guiso, lo ideal es no complicarse. Un buen pan artesano resulta casi imprescindible, sobre todo para aprovechar la salsa que queda en el plato. Un pan de hogaza, con corteza firme y miga consistente, encaja especialmente bien.

Al ser un plato caliente y bastante completo, conviene añadir algo ligero. Por ejemplo una ensalada sencilla de lechuga y cebolla tierna con vinagre, o un tomate con un poco de aceite y orégano, son una buena opción.