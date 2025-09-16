El mejor pincho de tortilla de Madrid está en Malasaña y cuesta menos de 3€: está todos los días a reventar

Desde que cerró Sylkar, uno de los bares más famosos de Madrid, muchos clientes se han quedado huérfanos y no saben dónde comer el mejor pincho de tortilla de la capital.

Por suerte, no van a tener que irse muy lejos para probar una alternativa sabrosa, muy barata y, en este caso, preparada con cebolla. En pleno barrio de Malasaña hay una bodega centenaria que debes probar: La Ardosa.

La mejor bodega de Madrid para comer pinchos de tortilla de patatas

En el barrio de Malasaña nos toparemos con una bodega centenaria y, aunque se hizo famosa por su cerveza, el pincho de tortilla de patata será lo que te hará repetir.

Hablamos de La Ardosa una bodega fundada en 1892 por Rafael Fernández Bagena y que más de cien años después todavía permanece como un punto de reunión para los madrileños.

¿Cuál es el secreto de su éxito? «La pasión por nuestro trabajo nos sigue inspirando desde hace siglo y medio», rezan en su página web. Más allá de su esfuerzo, la realidad es que sirven uno de los mejores pinchos de tortilla de patatas de España.

La bodega conserva su ambiente castizo y ofrece tortillas de todo tipo, pero la más famosa es la de patata con cebolla. Eso sí, su forma de prepararla es muy poco cuajada, lo que le aporta ese gusto suave y meloso.

Pero lo más importante es que los precios parecen de otro siglo. El pincho de tortilla únicamente cuesta 2,99 euros. En general, casi toda su carta tiene precios populares.

La Ardosa es uno de los bares más reconocidos de Madrid y sus paredes están repletas de historia. Cientos de fotografías y autógrafos recuerdan los personajes ilustres que se han pasado por allí. Premios Goya, familias de actores como los Bardem, deportistas como Bahamontes, cantantes, etc.

De hecho, algunos de los cocineros más importantes de España se han dejado fotografiar en la bodega. Por ejemplo, Ferran Adrià ha acudido en varias ocasiones. Además, Chicote o el chef José Andrés también han ido.

Los madrileños eligen el mejor pincho de tortilla de patata

Más allá de que preparen el pincho de tortilla con cebolla, poco cuajada o que cueste menos de tres euros. La mejor demostración de la calidad de la bodega es la opinión de los madrileños.

«Local centenario, curioso y especial. El pincho de tortilla de patata era delicioso. Tienen buen vino y buenas tapas», destacaba un cliente.

Otro comensal resumía perfectamente la esencia del lugar: «Comer en este restaurante se siente como entrar en otro siglo. No venga esperando lujo, venga por la autenticidad».

El bar de Madrid con la mejor cerveza del mundo

En La Ardosa no sólo destacan por su tortilla de patata. Otro de los platos más aplaudidos son sus estupendas croquetas. Eso sí, con lo que han conseguido gran éxito internacional es con la cerveza. Tiene más mérito si cabe hacerlo en Madrid, donde muchos bares tienen costumbres particulares.

El maestro cervecero Pilsner Urquell, de la República Checa, otorgó a la bodega el certificado con el que se reconoce que la cerveza de La Ardosa sigue la misma receta y calidad que la cerveza elaborada por la familia Václav Berka desde 1842.