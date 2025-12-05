En Asturias es un manjar de dioses, pero en España nadie se atreve a probarla: la sirven muy pocos restaurantes

La cocina de Asturias está repleta de alimentos que no todo el mundo en España sabe apreciar, pero uno de sus platos más característicos ha llegado a estar al borde de la extinción.

En el corazón de Asturias y como homenaje a la cocina de aprovechamiento, todavía preparan la famosa sopa de hígado, o sopa de fégadu en asturiano. El problema es que no todo el mundo está acostumbrado a probar un caldo tan intenso.

Por desgracia, cada vez es menos común encontrarla en la carta de los restaurantes, pero todavía hay pequeños pueblos en el principado donde disfrutar de este manjar.

El increíble legado de la sopa de hígado: una joya escondida de Asturias

La sopa de hígado también es conocida en algunas zonas como sopa de matanza, por estar ligada a esta práctica tan tradicional de España y de las regiones rurales.

En las matanzas del cerdo una de las claves es aprovechar hasta el último milímetro comestible del animal. El inconveniente es que el hígado es un órgano que se deteriora rápidamente, por lo que es necesario cocinarlo pronto para evitar el desperdicio.

Por ello, empezó a usarse para preparar sopas tanto de cerdo como de ternera combinado con otros ingredientes humildes y sabrosos como la cebolla, el pimentón, el laurel, el ajo o pan duro.

Es un plato muy contundente, lo que convierte a la sopa en una aliada perfecta para los meses de invierno en Asturias. Lo curioso es que la receta casi no ha cambiado con el paso de los años.

¿Por qué este plato asturiano es muy poco común en el resto de España?

Salvo en cocinas muy concretas, la realidad es que productos como los hígados y la casquería cada vez están menos de moda en España. Por ello, es muy difícil encontrarlos en restaurantes.

Esto ha provocado un bucle del que es difícil salir. La gente cada vez come menos productos históricos como esta sopa, por lo que el paladar no está acostumbrado a sabores tan intensos.

Ante la falta de demanda, este tipo de alimentos se convierten en una rareza y pocos locales se atreven a invertir en ellos. Por eso, es tan importante reivindicarlos.

¿Dónde comer una ‘sopa de fégadu’ si viajas a Asturias?

El mejor restaurante para probar la sopa de hígado, en asturiano sopa de fégadu, es Casa Julián. Este local está ubicado en Niserias, por lo que es perfecto para disfrutar de una comida contundente después de un paseo por la naturaleza.

El restaurante ya lleva más de 70 años abierto y dispone de los mejores platos asturianos. De hecho, ha sido reconocido por la Guía Repsol gracias a su gran trabajo.

«Es un lugar espectacular, con unas vistas increíbles de la montaña y el lago. El trato del dueño fue súper cercano y servicial en todo momento. La comida estaba increíble. En resumen, volvería sin dudarlo», reseñaba un cliente.

Otro comensal era de la misma opinión: «Difícilmente encontrarás un lugar como este. La comida, la atención y la zona geográfica donde está (Picos de Europa) harán que tus sentidos lleguen a lo extraordinario».