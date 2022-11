El homenaje de Dabiz Muñoz al Mundial de Qatar 2022 con una propuesta para chuparte los dedos

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más prestigiosos y reconocidos de España, y acaba de lanzar una hamburguesa con motivo del Mundial de Qatar 2022 que solo estará disponible hasta el 18 de diciembre. Su restaurante DiverXO ha recibido tres estrellas Michelin desde su apertura en el año 2007, y en 2021 fue galardonado como el ‘Mejor Chef del Mundo’ por la lista ‘The best Chef Awards’.

La hamburguesa de Dabiz Muñoz por el Mundial de Qatar 2022

Bautizada con el nombre de Burger Mundialista XO, se trata de una nueva creación que se engloba dentro de su proyecto de comida a domicilio GoXO. Solo estará disponible por un tiempo limitado, hasta el 18 de diciembre, en Madrid y Barcelona.

Pero, ¿qué tiene de especial esta hamburguesa? Se compone de: 180 gramos de carne de buey madurada, panceta asada 48 horas y lacada con barbacoa de jalapeño ahumada al sarmiento y tres quesos.

La hamburguesa únicamente se puede pedir a domicilio de manera temporal en Madrid y en Barcelona en diferentes packs para 2 o 6 personas. La hamburguesa viene con una ración del conocido pollo crujiente del GoXO y una ración de patatas fritas.

Goxo World Pack

Los dos packs disponibles son:

Para 2 personas (60 euros) : dos hamburguesas, dos raciones de patatas fritas y una caja de pollo frito (6 piezas). Además, se pueden añadir algunos postres, como la famosa tarta de queso GoXO por 19,50 euros.

: dos hamburguesas, dos raciones de patatas fritas y una caja de pollo frito (6 piezas). Además, se pueden añadir algunos postres, como la famosa tarta de queso GoXO por 19,50 euros. Para 6 personas (225 euros): seis hamburguesas, seis raciones de patatas fritas, y un costillar entero de carne de cerdo Duroc con tacos de maíz y tres cajas de pollo frito (6 piezas). Este pack también permite añadir algunos postres, como el bizcocho Xo por 16 euros.

Estrella Michelin para RavioXO

Este 2022, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han abierto el restaurante RavioXO, y solo unos meses después de su apertura acaba de lograr su primera Estrella Michelin. La gala se ha celebrado esta semana en el Palacio de Congresos de Toledo, donde se dieron cita los mejores cocineros de España y Portugal.

En total, España obtuvo 41 distinciones, entre ellas la del restaurante Dabiz Muñoz. “Esta estrella sabe a gloria y todos los reconocimientos son maravillosos. Además, es la primera vez que unos grandes almacenes se alzan con una estrella Michelin. Empezamos a trabajar con El Corte Inglés hace 10 años y todo el mundo me decía que era una locura abrir allí, porque la apuesta por la gastronomía de El Corte Inglés no era la de ahora y parecía una locura. No solo ha sido espectacular todo lo que ha pasado con StreetXo y ahora con RavioXo”, aseguraba Dabiz Muñoz en declaraciones a Europa Press al final de la gala.