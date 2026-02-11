Es oficial: la nieve vuelve a Galicia en las próximas horas y va a afectar a estas zonas, según AEMET

La nieve vuelve a Galicia en las próximas horas y va a afectar a estas zonas, la AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir otra jornada en la que las alertas pueden acabar siendo hasta rojas, por lo que tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves. Es momento de empezar a pensar en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Estaremos a merced de algunas situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio de tendencia especial. Es hora de saber qué puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Esta comunidad autónoma que se ha visto claramente afectada por una serie de borrascas que no paran de llegar a nuestro país, puede estar especialmente afectada por un nuevo fenómeno invernal que pondrá en riesgo las actividades al aire libre. Será entonces el momento de estar preparados para un nuevo cambio, la nieve volverá con mucha fuerza en esta terrible previsión del tiempo de la AEMET.

Es oficial lo que va a pasar en Galicia durante las próximas horas

Las próximas horas pueden ser especialmente preocupantes para Galicia, en especial si tenemos en cuenta lo que está por llegar. Con ciertas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, en especial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Esta comunidad que está acostumbrada al mal tiempo se está enfrentando a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una alerta. En estos días en los que los detalles pueden ser los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una novedad que puede dificultar especialmente la movilidad en España.

Nuestro país se enfrenta a una novedad destacada que puede convertirse en un problema para muchos que viven en el norte. En un momento en el que parece que empezamos a mirar la primavera, lo que nos espera es algo muy diferente. Estaremos a merced de un giro destacado del tiempo que puede afectarnos de lleno, en estos días de temporada en los que cada elemento cuenta.

Las próximas horas la nieve y afectará estas zonas según la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por una previsión del tiempo de lo más pesimista. En especial si tenemos en consideración lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy distinta.

Galicia es una de las comunidades que estará más afectada por estos cambios, tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros en el litoral atlántico al final del día. Probables nieblas dispersas en zonas elevadas del interior. Precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y tener carácter persistente en Pontevedra, Ourense y Montaña de Lugo durante el día. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el litoral; máximas sin cambios o en ligero descenso. En el interior, viento flojo a moderado del oeste y suroeste con intervalos de fuerte por la tarde; en el litoral al norte de Finisterre, viento fuerte del suroeste arreciando a muy fuerte por la tarde en el litoral norte y rolando a oeste por la noche; en el litoral al sur de Finisterre, viento moderado del suroeste arreciando a fuerte desde la mañana y a oeste al final del día. Rachas muy fuertes de viento generalizadas».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes del suroeste rachas muy fuertes generalizadas. Precipitaciones que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y tener carácter persistente en Pontevedra, Ourense y Montaña de Lugo».

Para el resto de España, la situación no será mucho mejor: «Persiste otro día más la situación de circulación atlántica, con el paso de frentes asociados a la borrasca Nils y una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, si bien siendo poco probables en regiones mediterráneas. Se prevén persistentes, localmente fuertes y con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia y oeste del Sistema Central, siendo también posible en la Cantábrica occidental y a primeras horas en regiones del Pirineo. Asimismo, son probables los chubascos y tormentas localmente fuertes a últimas horas en el entorno cantábrico oriental. Nevará en el Pirineo por encima de 1700/2000 metros, siendo también posible en cumbres del resto de sistemas montañosos. Cielos poco nubosos o con intervalos en Baleares, tendiendo a oscurecerse con posibilidad de alguna precipitación en la segunda mitad del día, y en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, norte y oeste de la meseta sur, Andalucía occidental y Galicia. Temperaturas máximas en aumento en Canarias y Ampurdán, en descenso en el Ebro, Cantábrico oriental y Sierra Morena y, en general, con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en los archipiélagos, Ebro y fachada oriental peninsular, localmente notable en litorales de su mitad norte, en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo».