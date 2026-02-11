Hoy, 11 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos que irán cubriendo el cielo, con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en esta zona, mientras que en el resto de la provincia se espera un leve ascenso. Las máximas, en cambio, descenderán o se mantendrán sin cambios en la Ibérica. El viento soplará de componente oeste, moderado a fuerte, con rachas muy intensas en el sistema Ibérico. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias intensas y ambiente fresco durante la jornada

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Desde la madrugada, las nubes se han adueñado del horizonte y aunque la temperatura comienza en un fresco 13 grados, la sensación térmica puede sentirse más baja. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de chubascos aumenta y el viento, que sopla del oeste a 25 km/h, puede hacer que el ambiente se sienta más fresco y cargado.

Ya por la tarde, la situación se torna más complicada, ya que la lluvia se intensificará, convirtiendo la jornada en un verdadero aguacero. Con temperaturas que alcanzarán los 19 grados, la sensación térmica podría ser un poco más cálida, pero la humedad, que rondará el 70%, hará que el ambiente se sienta pesado. El sol, que saldrá a las 08:04 y se ocultará a las 18:31, tendrá poco protagonismo, dejando que las nubes y la lluvia marquen el ritmo del día.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo despejado que pronto dará paso a un panorama más amenazante. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h y las lluvias se intensificarán, especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones se eleva al 100%.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico que dejará la sensación térmica en torno a los 16 grados. La humedad, que puede llegar a ser agobiante, alcanzará el 80%. Con estas condiciones, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un día que promete ser memorable.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados y aunque hay posibilidad de lluvia por la tarde-noche, las ráfagas de viento serán suaves, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el tiempo.

