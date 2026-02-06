Galicia se prepara para un giro brusco del tiempo: AEMET avisa de la tregua tras la borrasca Leonardo

La AEMET avisa de la tregua tras la borrasca Leonardo, Galicia se prepara para un giro brusco del tiempo. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en un riesgo para toda esta comunidad autónoma. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados elementos que llegan de forma inesperada y que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Una de las comunidades más afectadas por este cambio en el tiempo en el que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por este giro brusco en el tiempo que puede traernos una importante tregua tras una borrasca que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Galicia se prepara para iniciar un fin de semana en el que este giro brusco en el tiempo puede cambiarlo todo en muchos aspectos, habrá una importante tregua tras la borrasca Leonardo, aunque lo que viene después no es nada bueno.

Se prepara Galicia para un giro brusco del tiempo

Un importante giro brusco del tiempo nos estará esperando en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Tendremos que ver llegar una importante situación que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más, de una novedad que nos afectará de lleno.

Los expertos no dudan en seguir unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver llegar. En especial, cuando descubrimos que lo que puede pasar en estas fechas es un marcado cambio de tendencia que podría acabar siendo esencial.

Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en unos días de fin de semana en los que podremos empezar a visualizar un giro destacado de guion. Estaremos pendientes de estos cambios que, sin duda alguna, será esencial que pongamos en mente en estos días.

Esta comunidad autónoma será una de las que va a vivir un cambio en el tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera muy diferente. Es hora de prepararnos para un fin de semana con un poco de todo.

AEMET avisa de la tregua tras la borrasca Leonardo

Llega una pequeña tregua tras la borrasca Leonardo, pero no deberemos confiarnos, lo que nos espera puede ser mucho peor de lo esperado en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede convertirse en especial y que puede acabar siendo el que marcará estas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o con intervalos nubosos. Nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de la mitad sur. Precipitaciones generalizadas moderadas, que en la mitad occidental serán persistentes sin que se descarten localmente fuertes y acompañadas de actividad tormentosa. Temperaturas en descenso generalizado, menos acusado en el noreste. Heladas débiles en zonas altas de Montaña de Ourense. Vientos del suroeste, flojos y moderados en el interior y fuertes en los litorales siendo menos intensos en el de Pontevedra, con rachas muy fuertes en A Mariña y en puntos expuestos del litoral de A Coruña». Las alertas seguirán activadas: «Precipitaciones persistentes en la mitad occidental, especialmente de madrugada en el cuadrante suroccidental. Rachas muy fuertes de viento de suroeste en A Mariña y en puntos expuestos del litoral de A Coruña».

Tal y como nos explican estos expertos para el resto de España la situación se complica por momentos: «Se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la Península y Baleares, con la borrasca Leonardo en fase madura en el sur de Irlanda y el acercamiento de una nueva borrasca desde el oeste. Con ello, los frentes atlánticos barrerán la Península dejando cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, la fachada oriental y el tercio nordeste peninsular. Los mayores acumulados, siendo probable alcanzar intensidades fuertes y persistencia, se esperan en el oeste del Sistema Central y de la meseta Sur, así como en Andalucía, en especial en el entorno del Estrecho y sierras cercanas. Asimismo, asociadas a una línea inestable podrán ir acompañadas de tormenta, rachas muy fuertes y granizo ocasional en la vertiente atlántica sur. Nevará en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, con una cota de 900/1300 m que tenderá a subir a 1100/1500 m con posibles acumulados en el centro peninsular. No se descarta algún descenso local de la cota en la mitad norte, pudiendo las nevadas afectar a puntos de la meseta Norte o aledaños al Pirineo. Tiempo estable en Canarias, con intervalos de nubes altas. Bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península. Las temperaturas descenderán en Baleares y en la mitad este peninsular, descensos que también se reflejarán en las mínimas en Canarias. En general, pocos cambios en el resto, incluso con ascensos en Galicia de las máximas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en Pirineos».