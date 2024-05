Llorente: «La Inteligencia Artificial generativa no funciona para crear noticias, se inventa cosas»

David Llorente, fundador y CEO de Narrativa Generative AI, ha destacado que la Inteligencia Artificial es «una herramienta muy poderosa», porque se puede usar para «cosas tan increíblemente buenas e impactar de forma positiva en la sociedad». Con respecto a los medios de comunicación y el uso de la Inteligencia Artificial en los mismos, el emprendedor ha sido muy claro: «La IA generativa no funciona para generar noticias, se inventa cosas. No es un modelo de conocimiento, esto es algo importante, son modelos de lenguaje. Es decir, escriben bien, pero no son modelos de conocimiento». Así lo ha apuntado en su intervención en OKINNOVA, el evento sobre innovación e Inteligencia Artificial organizado por OKDIARIO, celebrado en el auditorio del edificio CaixaFórum.

En su exposición, Llorente ha comentado que lleva más de 20 años fuera de España «porque los caminos me han llevado por ahí, no es que no me guste España». Esos caminos han sido los del emprendimiento y la creación de empresas, entre ellas, Narrativa. «Hace 9 años estaba en una empresa en Europa y escuchaba al equipo generando constantemente contenido. El problema cuando vives en esa rueda, a veces pierdes un poco el foco, lo importante. Tras hacer investigación de IA en España y se me ocurrió la idea de crear contenidos en base a datos, es decir, que una máquina haga esos contenidos. Y esto ha sido un camino duro, ahora se habla de IA en todas partes, pero hasta que el Chat GPT vino al mundo y se dio a conocer, todo era mucho más complicado y se veía lejano».

Ha citado Llorente en su intervención a Sam Altman, CEO de OpenAI, quien afirmaba que la IA generativa no es un sustituto de la creatividad humana, sino una herramienta que puede aumentarla y mejorarla». Esta cita «creo que es acertada», la IA como otras tech que han llegado antes, como la máquina de vapor que vino en la Revolución Industrial, que no para de moverse, no hay nadie detrás. Ni se queja ni se sindica. Eso fue un choque muy grande, pero nadie se plantea en este momento volver atrás, a elaborar textiles a mano o hacer los coches a mano, como la cadena de montaje de John Ford».

Monetización de contenidos

Pues esto, determina Llorente, ha llegado «a los medios de comunicación». «La realidad de hoy», apunta el empresario, «es que el 90% del contenido online sería generado por máquinas, aunque eso no quiere decir que el 90% de lo que leemos lo hagan máquinas».

En este sentido, afirma Llorente que Narrativa crea al mes alrededor de «dos millones de noticias para medios de todo el mundo. Al final este contenido no es editorial, es importante señalarlo, sino que son contenidos que ayudan a los medios a monetizar mejor».

Llorente ha puesto sobre la mesa algunos casos reales, como el ejemplo de Infobae, «el medio de comunicación en español más grande del mundo a nivel de tráfico, fundado en Argentina, y tiene muchas visitas de América Latina y España, donde acabo de abrir. Su fundador, que sigue siendo el dueño, trabaja con nosotros y me decía que siempre pensaba en periodismo, pero que entendía que, si quería ser uno de los grandes medios del mundo, no podía tener una redacción infinita».

En este punto, relata, se pensó en una redacción pequeña «para la parte editorial» y luego otra «de automatización que ayudara a crear contenidos. En este momento, tienen tres editores de automatización, que son periodistas que automatizan contenidos. La IA crea nuevos puestos de trabajo, como vemos. Se generaron más de 200.000 noticias sólo en 2023. Noticias que generan tráfico y les ayudan a monetizar, haciendo el medio más grande, fomentando la sección de investigación que probablemente sea la menos rentable y que están aumentando».

Narrativa también trabaja en España con RTVE, automatizando resultados de elecciones. «Las últimas han sido las catalanas, que las hemos hecho en español y en catalán, es que la IA habla catalán. En este caso, usamos los datos oficiales de Indra, generamos una narrativa y un resumen de los resultados de los comicios en los pueblos de Cataluña», explica.

Servicio público

Lo que busca RTVE, señala Llorente, es «ser fiel a su misión de servicio público y ha sido un éxito. Llevamos varias elecciones, aunque trabajamos con más medios en España y cada uno hace de la IA un uso diferente, el que necesita». Por ejemplo, destaca el directivo, algunos medios lo usan para la traducción de español a inglés, otros para intentar expandirse por el resto del país».

Con respecto al proceso creativo o la construcción de una noticia, Llorente ha señalado que la «IA generativa no funciona para generar noticias, se inventa cosas. No es un modelo de conocimiento, esto es algo importante, son modelos de lenguaje. Es decir, escriben bien, pero no son modelos de conocimiento. Entrenas a un modelo con unos datos, pero lo que está fuera de esos datos no lo conoce. Es más, pero dependiendo de cómo le preguntes, te responde de diferentes formas».

«Son muy útiles para tener información y resumir documentos, por ejemplo, con fuentes fiables. Yo he comentado la parte positiva, pero desde el punto de vista negativo, con la IG generativa también es posible generar fake news. Por eso, hay cosas que la IA no va a hacer, como opinión y análisis político o social, por ejemplo; nosotros tenemos marcadas unas líneas rojas muy fuertes, ya que donde puedes llegar es desastroso y nos han hecho propuestas de muchos tipos, como imaginaréis. Propuestas tentadoras poco éticas, efectivamente. Es una herramienta muy poderosa, y ahí está la regulación, pero al final debes marcarte unas líneas rojas propias».

Usos para las farmacéuticas

Narrativa va mucho más allá de los medios, comenta Llorente, «y es que estamos ayudando a las farmacéuticas a generar la documentación para la aprobación de nuevos medicamentos».

Y termina: «Estamos reduciendo los tiempos de aprobación, y eso es muy importante, porque al final lo que hablamos es que los medicamentos lleguen antes a los pacientes. Por tanto, podemos decir que a día de hoy la IA tiene un papel muy relevante de servicio a la sociedad».

«Si pensáis en una vacuna, por ejemplo. Quizá son 10 años de investigación, la patente es de 12 años, etc. Por tanto, las farmacéuticas necesitan que las vacunas lleguen antes al mercado, está el motivo económico y el social. La IA se puede usar para cosas tan increíblemente buenas. A mí esto me emociona tener un impacto positivo en el mundo, dejarlo un poco mejor. Todo el que ha montado empresas, sabe que hay momentos duros de no tener caja y otros muy bonitos».