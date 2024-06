Que en Inglaterra canonicen ya a Jude Bellingham. El día después de cumplir 21 años, el jugador del Real Madrid evitó un reventón histórico de su selección en la Eurocopa. En el minuto 95, con una preciosa chilena, anotó el gol que llevó la eliminatoria de octavos ante Eslovaquia a la prórroga. En el tiempo extra ya ganó Inglaterra con comodidad, pero lo que evitó Bellingham fue muchísimo.

El resultado final (2-1) quedará como el dato estadístico por el que Inglaterra pasa a cuartos de la Eurocopa, donde se medirá a Suiza. Pero hubo mucho más. Inglaterra rozó una eliminación histórica, un ridículo mundial. Y Eslovaquia tocó muy de cerca la mayor hazaña de su historia futbolística. Con 0-1 los eslovacos aguantaron hasta el minuto 95, momento en el que apareció el héroe Bellingham.

Jude salvó a todo un país (y qué país) para evitar un reventón que hubiera sido muy doloroso en Inglaterra. Un balón aéreo en el área en ese 95′ lo cogió Bellingham en forma de chilena y marcó el gol más relevante en lo que va de Eurocopa. Es un gol más que salvador por lo que dio y por lo que evitó. Llevó la eliminatoria a la prórroga, donde Harry Kane metió el gol de la victoria nada más comenzar el tiempo extra. Inglaterra pasa a cuartos rozando el ridículo, ese que evitó Bellingham con un gol para el recuerdo y como la mejor forma de celebrar su cumpleaños.

Esperpéntica Inglaterra

Por mucho que esté en cuartos, no se puede ocultar lo esperpéntico que fue el partido de Inglaterra. Qué pésimo trabajo defensivo el de esta Inglaterra, a la que se le colaron todos los eslovacos que quisieron en la primera media hora de juego. Hay que entender a los ingleses que se desesperen con su selección. No es que Eslovaquia hiciera un fútbol precioso, es que con poco desarbolaba a los británicos.

A cada contra eslovaca, Inglaterra entraba en pánico. Haraslin conectó con Hancko y el lateral del Feyenoord lanzó un remate que lamió el palo. Después otra vez Haraslin, un desconocido jugador del Sparta de Praga, volvió a amargar a los ingleses penetrando en el área como quería. Guehi, Stones, Walker… estaban siendo mareados por una de las selecciones más humildes de la Eurocopa.

Fue entonces cuando se produjo una jugada de ataque de Inglaterra que representaría la primera parte de los de Southgate. Bellingham comenzó a tener el balón, eso les hizo mejorar y en una de esas el jugador del Real Madrid se la cedió a Trippier, que su remate fue también esperpéntico: el balón acabaría en Dortmund (se jugaba el partido en Gelsenkirchen).

Todo fue un desastre en una Inglaterra que si mete miedo es a ellos mismos. Cuando recuperó el balón llegó una contra de Eslovaquia pésimamente defendía (se venía venir) y Schranz se quedó solo ante Pickford. El delantero de Eslovaquia tuvo tiempo hasta de trastabillarse. Nadie le plantó cara. Marcó el 0-1 y puso patas arriba a la Eurocopa y a toda Inglaterra.

Bellingham empezó a tirar del carro, centraba balones, llegaba al área, dirigía el juego, pero era imposible. Kane estaba fallón, Foden no acertaba nada, a Saka ni se le veía. Un esperpento de primera parte. Como era de esperar, tras salir de vestuarios hubo asedio inglés. En el minuto 50 fue Foden el que marcó en una buena jugada colectiva entre Kane y Trippier. Sin embargo, con todo ya celebrado, el fuera de juego semiautomático amargó a los ingleses: era fuera de juego. No había empate y eso desesperó más todavía a Inglaterra.

El asedio era real, pero no tenía orden. Evidentemente, Inglaterra cogió el balón, merodeó el área, pero no tenía ninguna mordiente. Por no tener no tenía ni puntería. El cabezazo que hizo Kane lo representó todo. En un centro de Foden, remató solo a dos metros de la portería y su cabezazo no fue ni a portería.

Bellingham, héroe de Inglaterra

En el 80′ Declan Rice vio que la forma de hacer algo diferente era disparar desde fuera. Lo hizo y se estrelló contra el palo, llegándole el rechace a un Harry Kane que volvió a disparar fuera. Con todo perdido, sin grandes intentos y con Eslovaquia sin sufrir, de repente llegó un balón aéreo. Estaba Bellingham en el área, se inventó una chilena y gol. Delirio absoluto porque era en el minuto 95. Gol salvador y mucho más.

En la prórroga ya estuvo tranquila Inglaterra. Eslovaquia pagó muy caro el golpe del gol de Bellinham y nada más arrancar esa prórroga marcó Harry Kane, que estuvo más fallón que nunca. Sin embargo, acabó marcando el gol de la victoria con un cabezazo tras varias jugadas en el área, fatalmente defendido por una Eslovaquia tocada en lo deportivo y lo psicológico.

Pasa a cuartos Inglaterra, donde se medirá a Suiza, pero lo hace por un gol de Bellingham absolutamente histórico que evitó uno de los grandes ridículos de Inglaterra en década. El fútbol fue cruel con Eslovaquia y encumbró a Jude Bellingham a los altares de su país.

Así jugó Inglaterra

Mal. Fatal. Realmente no juegan a nada, no parece que haya trabajo táctico de Southgate. Se salvaron por una maravillosa acción individual y genial de Jude Bellingham en forma de chilena. Y únicamente por eso (y el gol de Kane en la prórroga) Inglaterra sigue viva en el torneo.

Así jugó Eslovaquia

Tremendamente solidarios, bien colocados en el campo y aprovechando una primera media hora primordial, Eslovaquia tocó la clasificación, algo que era histórico para ellos y también para el fútbol a nivel general. Pero se quedaron con la miel en los labios y en la prórroga se les notó que acabaron muy tocados y especialmente frustrados.

MVP: Jude Bellingham

Lo firmado por Bellingham es ya muy importante para Inglaterra. No es que hiciera gran partido el jugador del Real Madrid, pero lo protagonizado en el minuto 95 con un gol de chilena es más que salvador. A Inglaterra le da un pase a cuartos, que era lo obligado, pero es que ese tanto salvo a su selección de un ridículo mundial.