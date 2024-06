Joselu Mato (Stuttgart, 1990) nació en Alemania y con apenas tres años se marchó a España junto a toda su familia. Ahora, a apenas 129 kilómetros de la ciudad donde vino al mundo, está concentrado con la selección española preparado para disputar su primera Eurocopa con la ilusión de un niño con zapatos nuevos.

Pegado al campo de entrenamiento, en unas carpas instaladas por la Federación, el delantero recibe a OKDIARIO. Joselu ha vivido el año más increíble de su vida traducido en una Supercopa de España, una Liga y una Champions League ganadas con el Real Madrid y ahora sueña con ganar la Eurocopa en Alemania. El ‘9’de España se abre a este periódico para mostrar su lado más personal a cuatro días del debut en la Eurocopa contra Croacia.

Pregunta: ¿Cómo puede cambiar tanto la vida de una persona en un año?

Respuesta: Bueno, esto es el fútbol. Siempre lo he dicho. Creo que este deporte tiene estas cosas y te encuentras estas recompensas. Creo que es un trabajo de mucho tiempo. Igual he tenido la oportunidad un poco tarde, pero sí que es verdad que los momentos llegan y creo que este año ha sido un año inolvidable. Ha sido espectacular con títulos y la verdad que contento de estar aquí también con la selección.

P: ¿Cómo están siendo los primeros días de concentración? Es su primera fase final de una Eurocopa.

R: Bien. Nosotros nos incorporamos un poco más tarde y la verdad es que el equipo ya había jugado un partido amistoso, pero bueno, contento y feliz. El día a día es es muy bueno y la verdad que aprovechando cada momento porque esto al final van pasando los días y se acaba pronto. Estoy disfrutando de mis compañeros, de todo esto, de las instalaciones. La verdad que estamos muy contentos, tenemos todo tipo de cosas que necesitamos el día a día. Muy satisfecho de estar aquí.

P: La selección española ha elegido un campo base espectacular…

R: Sí. Estamos en un complejo muy bueno y tenemos todo tipo de de cosas para entretenernos. Son muchos días los que vamos a estar aquí. Agradecer a la Federación por el sitio que nos han escogido para poder llevar los días lo mejor posible.

P: Joselu juega en casa. Es un español muy alemán.

R: (Risas). Me tocó nacer aquí, pero me volví a España muy temprano, con tres añitos. La verdad que estoy muy cerca de donde nací.

P: ¿Se defiende con el alemán para ayudar a sus compañeros?

R: La verdad es que tenemos mucha gente hispano hablante en el hotel y no hace falta hablar mucho alemán. Pero es cierto que ayer nos dio una charla el alcalde del pueblo, y algunos compañeros me estaban preguntando. De algo me voy enterando.

P: ¿Cómo se encuentra el grupo en estos primeros días de concentración?

R: Muy bien y con muchas ganas. El partido en Mallorca fue muy bueno y nos trajimos muy buenas sensaciones. El equipo está convencido de que vamos a hacer un gran papel. Tenemos muchas ganas de que empiece el torneo.

P: ¿Qué le pide Luis de la Fuente como delantero?

R: Me pide aprovechar los momentos. Está claro que seguramente va a haber partidos que estén más atascados o que jueguen con una línea defensiva mucho más alta. Al final tengo que aprovechar los momentos. Creo que soy un perfil diferente a lo que hay en la plantilla y que puedo aportar ese tipo de cosas.

P: Todavía no ha comenzado la Eurocopa, pero ¿hasta dónde cree que puede llegar España?

R: Es una pregunta que nos hacen mucho. Creo que tenemos que ir paso a paso. Tenemos un partido muy complicado el sábado y a partir de ahí tendremos que ir analizando lo que viene después. Está claro que no somos un rival fácil y eso lo que tenemos que demostrar en el día a día y especialmente en los partidos.

P: El lunes había más de 500 personas en el entrenamiento en esta zona recondita. ¿Hay más ilusión aquí que en España?

R: Bueno, a ver, eran 500 personas. Está claro que nosotros nos sentimos muy arropados por nuestra gente. El otro día vimos en Mallorca y en Badajoz que la gente está con nosotros, está volcada y espero que desde allí o en los partidos que juguemos aquí la gente pues esté con nosotros, esté apoyando y animando porque van a ser una parte fundamental.

Joselu: «Respecto al Real Madrid, creo que no era una opción llevar el ‘9’ como en España»

P: Estamos hablando con el ‘9’ de España. Le tengo que preguntar porque en la selección has elegido este número y en el Real Madrid no.

R: En la selección española tenía muchas ganas de tener la oportunidad. Nunca se me dio el caso porque lo llevaba Gavi y Gerard Moreno. Creo que era un momento muy bueno para poder llevarlo. Estaba libre y contento por poder disfrutarlo porque es uno de mis números favoritos. Respecto al Real Madrid, creo que no era una opción.

P: ¿Se puede contar el motivo por el que en el Real Madrid llevar el ‘9’ no era una opción?

R: No, no (risas).

P: En el horizonte llega la Croacia de Luka Modric. ¿Cómo ve a la selección croata?

R: Veo a una selección muy fuerte. El otro día vimos el partido contra Portugal y la verdad que es una selección muy bien trabajada con un mediocampo muy fuerte y gente joven atrás. Es un equipo con mucha experiencia y físicamente muy fuerte. Ya nos lo pusieron muy complicado en la final de la Nations League. Estamos trabajando muy bien para para preparar ese partido, que creo que es el más importante a partir de ahora.

P: En Croacia juega Luka Modric. ¿Se va a cansar su compañero de jugar?

R: Luka es el mejor. Tiene un espíritu y unas ganas increíbles a pesar de la edad que tiene. Es un compañero excepcional, de diez. Me ha tratado como parte de su familia durante esta temporada. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Como jugador no hay palabras. Es y ha sido uno de los mejores mediocentros del mundo, si no el mejor durante muchos años. Seguramente sea el jugador más importante para la selección de Croacia y tendremos que estar muy atentos a él.

P: ¿Es posible frenar a Luka Modric?

R: Bueno, picándole un poco (risas). Si le rajamos un poco en el campo, al final es muy vinagre. Tendremos que preparar bien esta semana el partido. Es un jugador diferencial y tendremos que tener mucho cuidado con él.

P: ¿Que se le dice a Luka Modric para picarle dentro del campo?

R: Bueno, cosas que quedan entre nosotros. Se quedan en el campo con la mano delante (risas). Y ahí se queda.

P: La temporada que viene otro año con Luka Modric…

R: Bueno, a ver lo que pasa. Tengo una cláusula hasta el 30 de junio. Ahora he delegado todo en mi representante. Quiero estar concentrado en la selección española y a ver lo que pase durante estos 19 días.

P: ¿No le va a dar la noticia al madridismo?

R: Es que no tengo ninguna noticia que dar (risas). Entonces no puedo darla.

P: Vamos a pensar que usted sigue. La temporada que viene vaya equipazo va a tener el Real Madrid.

R: El Madrid siempre está rodeado de los mejores y siempre ha fichado a los mejores. Creo que después de esta temporada que hemos hecho, al final el Madrid lo que quiere es seguir ganando títulos y bueno, a eso tiene que aspirar siempre el mejor equipo del mundo.

Joselu: «Carvajal es el mejor lateral derecho de la historia y debería tener opciones de Balón de Oro»

P: La noche de Wembley fue espectacular. Pero la noche del Bernabéu contra el Bayern hay un relato que perdurará y es que un aficionado madridista marcó dos goles para meter a su equipo en la final de la Copa de Europa. ¿Es algo así, no?

R: Sí. Fue el momento más importante de mi carrera. Fue un partido que se nos trabó un poco en la primera parte. Y luego encima nos encontramos con el gol de ellos. Era un partido donde mucha gente nos daba por muertos. Pero otra mucha gente creía y tenía esperanza en que pasara algo. Noches mágicas en el Bernabéu. Sucedió lo que tenía que suceder. Me tocó a mi y estoy muy feliz por ello.

P: Luego llegó Wembley. Cuéntenos una alguna anécdota de aquella final. ¿Cómo la vivió?

R: Desde el primer día que hubo todo el día de prensa en Valdebebas ya ves que es una semana diferente. La semana se olía que era completamente diferente a una semana de Liga y la gente por la calle te transmitía un ambiente muy especial. La afición quería ganar la Decimoquinta y así te lo transmitían por la calle. Y la verdad que esa semana fue muy diferente a todas durante toda la temporada.

Luego el llegar allí dos días antes, ya ves cómo está la ciudad, solo preparada para ese partido y creo que fue un momento increíble el entrenar allí el día antes, el ver cómo están todos preparados, el ver la calma y la paciencia de algunos jugadores que tienen cinco o seis Champions. La verdad que te transmite tranquilidad en el campo y en el estadio, y luego vivirlo. Si que es verdad que cuando pita el árbitro el inicio del partido pues mucha tensión, mucho nerviosismo y bueno, ya cuando metimos el primero pues la verdad que fue una liberación y cuando pita el final la verdad que fue un momento increíble. Un momento soñado e inesperado un año antes.

P: El madridismo quiere saber si usted se queda. Pero también quiere saber si se queda Nacho. El Bernabéu se lo pidió. ¿Le ha dicho algo Nacho?

R: Eso pregúntaselo a Nacho (risas). Yo ya bastante tengo con lo mío como para encima hablar de los demás.

P: Vamos a seguir hablando de los demás. Una pregunta diferente. Dani Carvajal marcó uno de los goles de la final de la Champions y fue nombrado mejor jugador de aquel partido. Su cuñado y amigo de toda la vida ha hecho una gran temporada, ha ganado la Liga y ha ganado la Champions. ¿Debería ganar el Balón de Oro?

R: Seguramente, opciones tendría. Lo que pasa es que bueno, ya sabemos cómo funciona todo el tema del Balón de Oro. Lo que sí tengo clarísimo es que para mí es el mejor lateral derecho de la historia. Creo que hubo laterales que han hecho grandes temporadas, pero no al nivel que ha estado él durante diez años en el Real Madrid. Y con los títulos que ha ganado. Es el único jugador que ha jugado seis finales de titular y las ha ganado todas. Debería tener más de un premio en ese sentido. Y este año yo creo que debería estar ahí porque la temporada que ha hecho ha sido espectacular.

P: ¿Que más le puede pedir a la vida Joselu?

R: Ahora mismo nada (risas). A día de hoy nada. Está claro que a partir de mañana ganar la Eurocopa. O a partir de esta tarde. Es cierto que hasta el momento ha sido espectacular. Está claro que he tenido durante mi carrera momentos mejores y momentos peores. Mejores no, peores sobre todo. Y bueno, consiste en disfrutar y aprovechar los momentos. Trabajo, sacrificio y que los sueños siempre se cumplen.