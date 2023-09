Joselu: «Mi objetivo con el Real Madrid es superar los 17 goles de la temporada pasada»

Pocos jugadores como él han peleado tanto para alcanzar sus sueños. Estos le han llegado con la treintena superada, pero con la ilusión de un niño. Joselu Mato (Stuttgart, Alemania, 1990) atiende a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas derrochando buen rollo. No son días sencillos por la casa de la Federación, pero el delantero no se baja de la nube a la que se subió el pasado mes de junio, cuando ganó su primer título con el combinado nacional y fichó por el Real Madrid.

Pregunta: Días raros en la Federación. ¿Cómo está el grupo?

Respuesta: Al final son días diferentes, raros. Pero nuestro objetivo es preparar los partidos que tenemos ahora y en esto nos tenemos que centrar. Son muy importantes para la Eurocopa del año que viene.

P: Lo dejaron muy claro con el comunicado

R: Sí. Nos unimos y llegamos a un acuerdo entre todos. No remitimos a ese comunicado.

P: Pasaron la primera prueba de fuego con la afición en Las Rozas y salió bien. ¿Temen que en Granada no sea igual?

R: No habrá problema. Siempre que hemos jugado con la selección española nos han apoyado desde el primer momento. La última vez, que fue en Málaga, el estadio estuvo increíblemente bien. En Granada estará igual o mejor.

P: ¿Entiende la decisión de renunciar a la selección española de Borja Iglesias?

R: Al final cada uno tiene sus ideas y su derecho a opinar. Personalmente, poder representar a tu país es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, pero cada uno tiene la libertad de decir lo que quiera.

P: ¿Cómo han visto a Luis de la Fuente?

R: Está fuerte. Tiene ganas de trabajar y de sacar el partido del viernes, que es muy importante. Hay que estar en la siguiente Eurocopa.

P: Hablando de la Eurocopa, tiene por delante dos partidos muy importantes ante Georgia y Chipre.

R: Cualquier equipo te lo puede poner difícil. Estamos analizando a Georgia, que es un partido clave porque hay que sumar tres puntos para que no se complique. Tenemos una grandísima plantilla con grandísimos jugadores. Tenemos ganas de que llegue para jugar y ganar.

P: ¿Qué aprendisteis de la derrota ante Escocia?

R: Fue un partido raro en el que no salieron las cosas. No me pitaron un penalti clarísimo que me hicieron y que hubiese cambiado el partido. Tuvimos errores tontos y esto nos puede condicionar la clasificación. Nosotros supimos darle la vuelta a eso con la Liga de Naciones, sacando adelante dos partidos muy complicados. Eso nos tiene que ayudar a crecer.

P: Luis de la Fuente está confiando mucho en usted.

R: La verdad es que sí. Estoy muy agradecido al seleccionador, porque me llamó desde el primer día. Habla mucho conmigo y me da mucha confianza. Creo que lo está haciendo muy bien. El partido de Escocia fue un bache que culminamos con la Liga de Naciones. Estamos haciendo un grandísimo trabajo y estamos centrados en entrenar y preparar el partido del viernes.

P: ¿Se ve en la Eurocopa?

R: Trabajo día a día y me gusta ir despacio. La Eurocopa es algo muy lejano, aunque estoy contento por poder estar aquí. Ojalá llegue ese premio.

P: Cuénteme como se gestionan las emociones cuando uno sale de Róterdam siendo campeón de la Liga de Naciones y llega a España siendo jugador del Real Madrid.

R: Fue raro, feliz y a la vez con muchas emociones. Fueron días de mucho entusiasmo. Conseguí un título con la Selección a mi edad y al día siguiente firmar con el mejor equipo del mundo, el equipo de mi vida, es lo más grande que le puede pasar a un jugador en el mundo del fútbol.

P: ¿Alguna vez pensó que podía volver al Real Madrid?

R: No lo piensas de esa manera, pero nunca perdí la esperanza. Hay momentos de días grises y otros más claros, pero nunca lo vi negro. He seguido trabajando y eso me ha llevado a estar donde estoy.

P: ¿Cómo fue la llamada del Real Madrid?

R: No tuve contacto con el Real Madrid hasta que descendimos con el Espanyol. La gente piensa que lo tenía hablado desde antes y es completamente mentira. Esto es una conversación que surge tras el descenso. Al principio no me lo creía, hasta que los contactos fueron reales y las pautas que estábamos marcando era para fichar por el Madrid.

P: ¿El Real Madrid siempre fue muy respetuoso?

R: Siempre. Yo les interesaba, pero el Real Madrid quiso esperar a ver qué pasaba con el Espanyol. Cuando se solucionó, a los dos o tres días se pusieron en contacto con nosotros.

P: Cuando llegan esos contactos, ¿qué le pide el club? ¿Habla con Ancelotti?

R: Al firmar hablé con Ancelotti. Lo que me pedía queda entre él y yo, pero el Madrid no tenía un delantero de mi perfil. Consideraban que era un buen fichaje para poder ayudar y aumentar la competitividad. Soy diferente.

P: El Real Madrid no tiene ningún jugador con el dorsal ‘9’, pero sí un nueve en su figura. ¿Siente que se le falta el respeto cuando se duda de usted?

R: Para nada. No voy más allá. Intento trabajar día a día y ayudar a mis compañeros. Este sábado pude jugar en el Bernabéu, disfruté de la afición, corearon mi nombre y eso es un sueño, pude hacer gol y conseguimos tres puntos que nos dejaba líderes.

P: ¿Cómo fue regresar al Bernabéu como local?

R: Eres partícipe y estás en la primera plantilla del Madrid, por lo que no es lo mismo que cuando eras jugador del Castilla. Ahora ves la vida de otra manera. Estoy contento y orgulloso de todo lo que me ha traído hasta aquí.

P: Siempre que ha jugado en el Bernabéu con el Madrid ha marcado. No le voy a pedir que marque siempre, pero sí que se atreva a dar una cifra de goles esta temporada.

R: No me gusta hablar de números, pero me gusta mejorar la campana anterior -hizo 17 goles-. Toda mi vida he marcado, pero siempre quieres ir mejorando. Por lo tanto, ese es el objetivo.

P: Ancelotti habla muy bien de usted por sus cualidades y su experiencia. ¿Cómo es su relación con él?

R: Hemos conectado muy bien. Máximo respeto a Ancelotti, que es el mejor entrenador que puede tener en estos momentos. Me está dando confianza y yo trato de devolvérselo.

P: ¿Me puede decir quién es el tirador de penaltis del Real Madrid?

R: (Risas) El otro día tomó la decisión Ancelotti de que era yo el que tenía que tirarlos. En otros partidos será otro. Lo importante es que se metan.

P: ¿Por qué no escogió el ‘9’?

R: El número no era importante. Yo debuté en el Celta con el ’14’. No le doy importancia. Ahí se queda el tema.

P: ¿Bellingham os está sorprendiendo tanto a ustedes como a nosotros?

R: Nosotros le vemos todos los días y ya nos impresionó en Estados Unidos. Es un chico muy humilde y trabajador, eso le da el rendimiento que tiene. Ya era un grandísimo jugador y ahora está rodeado de los mejores, lo que le permite sacar lo mejor. Va a dar muchas alegrías y va a ganar lo que se proponga.

P: ¿El Balón de Oro?

R: Por ejemplo. Es un chico muy joven y todavía tiene margen de mejora.

P: ¿Cómo ayuda Bellingham a los delanteros?

R: Viene como mediocentro, pero tiene muchísima llegada. Le gusta estar por detrás del punta y estar en contacto con el balón. A mí me ayuda porque ese trabajo de venir a recibir lo puede hacer él. Se está notando muchísimo, tiene una gran capacidad goleadora y mejorará los números.

P: ¿Cómo es el vestuario del Real Madrid?

P: Es muy sano. Es muy compacto, no hay brechas y eso es muy importante. Los egos se han quedado a un lado y eso nos ayuda a sacar la mejor versión, como contra el Getafe.

P: ¿Usted entiende que un jugador diga «no» o posponga su llegada al Real Madrid?

R: Yo hubiese venido aquí con los ojos cerrados porque es el club de mi vida. Es donde me he criado, he nacido y siempre he sido del Real Madrid. Es un sueño. Luego, cada uno tiene sus prioridades y las decisiones que tome cada uno se quedan para él. Yo estoy agradecido al mundo entero por poder estar aquí.

P: ¿Alguna vez pensaron que Mbappé podría terminar llegando?

R: Está claro que a veces no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Siempre tienes la duda de si puede venir o no. Yo no sabía nada, pero por lo que lees y vas viendo hay días en los que parece que sí y días en los que parece que no.

P: Está cedido. ¿Su único objetivo es seguir?

R: ¡Ojalá! Mi objetivo es poder disfrutar del Real Madrid lo máximo posible.

P: Para terminar, cuénteme como es su relación con Carvajal.

R: Me ayuda mucho. Sobre todo en el Real Madrid. Llegué el primer día con él, la gente me la presentó él. A Dani de verle poco el año pasado he pasado a verle en la Selección, en casa y en el Real Madrid. Tengo una relación increíble con él y me ha ayudado muchísimo.