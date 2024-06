Lo advirtió hace unos días Luis de la Fuente y puede que tenga razón: Pedri ha vuelto. El genial centrocampista canario estrenó su casillero goleador con España y lo hizo con un doblete. La selección trituró a la modesta Irlanda del Norte, que se adelantó en el primer minuto de juego. Por fin marcó Morata, igual que Fabián y Oyarzabal, que ha hecho cuatro goles en los dos amistosos previos a la Eurocopa. Lo próximo ya será de verdad. El sábado que viene ante la Croacia de Modric.

Era el segundo y último ensayo antes de la Eurocopa. Lo siguiente ya no será con balas de fogueo sino con fuego real. Irlanda del Norte, telonero invitado a Mallorca como si vinieran en viaje de fin de curso, generaba el mismo interés que las elecciones europeas. No es Andorra pero casi. Vale que no juegues contra Francia la semana antes de la Euro pero podríamos haber buscado dos rivales que no fueran más flojitos que la tesis doctoral de Pedro Sánchez.

Para la Euro puede que tengamos una selección un poco imberbe. Cierto. Y que a algunos de los jugadores no los conozcan ni en las fiestas de su pueblo. Vale. Y que nuestro nueve (y capitán) sea Morata cuando el de Francia es Mbappé y el de Inglaterra Harry Kane. Verdad. Pero emboscados en el segundo escalón de candidatos podemos darle un susto a cualquiera… y que cualquiera mande a los chicos de Luis de la Fuente de vuelta a las Baleares antes de tiempo.

A Alemania ya no viajarán Cubarsí, Aleix García ni Marcos Llorente, descartes de la lista definitiva en los que un servidor coincide a pies juntillas con el seleccionador español, por mucho que se quejen los seguidores del Atleti que son como los antitaurinos: pocos pero ruidosos. Pero regresemos a Mallorca, que es lo que nos ocupa hoy.

Luis de la Fuente alineó un once cargadito de titulares. Apenas faltaban Carvajal y Laporte, dos de los últimos en incorporarse a la concentración. El resto estaban todos los que serán titulares la semana que viene en el estreno de España en la Euro ante Croacia. Jugaban: Unai Simón; Navas, Le Normand, Nacho, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Nico Williams, Lamine Yamal y Morata.

Cantada para empezar

Consignemos la titularidad de Cucurella, que se presume como lateral zurdo de titular, la presencia de Nacho en el eje de la zaga, que bien podría ser una alternativa a Laporte si no está fino, la posición de Pedri (otra vez titular) por delante de la pareja Rodri-Fabián, y Morata de nueve por encima de cualquier debate y pasándose Luis de la Fuente la meritocracia por el arco del triunfo.

En fin. Esta vez sí sonaron los himnos en los prolegómenos del partido. España pensaba dominar de saque pero se llevó un sopapo en el primer minuto. Una falta lateral concedida por la selección española derivó en un centro a la olla que se comieron entre Nico Williams y Nacho. El cabezazo lo enganchó Ballard y le salió lo suficientemente bombeado como para salvar la estirada de Unai Simón, que se había quedado a media salida.

Pues nada, a remar desde el inicio. Le Normand era un flan, que calmaba sus nervios a coces. Se llevó una merecidísima amarilla a los cinco minutos por llevarse puesto a un norirlandés. El mediocampo naufragaba e Irlanda del Norte estaba seria y bien plantada. Superado el shock inicial, nuestra selección se puso a gobernar el partido.

Y tardó poco en empatar. A los once minutos una cabalgada sin oposición de Pedri acabó con un disparo ni muy fuerte ni muy colocado del canario, que se comió el meta Peacock-Farrell al tirarse tarde. Morata, como siempre, estaba en fuera de juego, aunque esta vez era posicional. Bueno. Partido nuevo.

Remontada exprés

El gol devolvió el partido a la normalidad, que era el pleno dominio español. Así cayó el segundo. Lo marcó en el 17 Morata, que ajustició con un cabezazo picado a Irlanda del Norte para hacer aún mejor el maravilloso centro de Jesús Navas. Pues nada, corregida la cantada inicial y ya España, como era lo normal, por delante en el marcador. Festejaba la grada de Son Moix después del titubeante inicio de La Roja.

España acumulaba llegadas y disparos con naturalidad. Nuestra superioridad era abrumadora. Y la culminó Pedri, que nunca había metido un gol con la selección, con su segundo tanto al atacar bien el espacio un centro de Nico Williams desde la izquierda. El 3-1 zanjaba el mal inicio español y el doblete de Pedri le aupaba aún más como titular indiscutible, que ya lo era para Luis de la Fuente.

Poco tardaría en llegar el cuarto, parecido pero desde el otro costado. Lo marcó Fabián a pase de Lamine Yamal, que se inventó una asistencia imposible de un chico que destila talento. España se había desatado con un juego fluido y con un enorme peso de ambas bandas, tanto de los laterales como de los extremos.

Antes del descanso, Irlanda del Norte tuvo una última ocasión en otro fallo de Le Normand, que emitió señales muy preocupantes atrás, pero la pelota no entró y los hombres de Luis de la Fuente se pudieron marchar al vestuario con una sonrisa en la boca. Tras siete minutos para olvidar, el combinado nacional se repuso y terminó dejando claro que ofensivamente es un auténtico peligro para cualquier rival.

Oyarzabal sigue de dulce

España saltó al césped tras el descanso con ganas de engordar su cuenta. Luis de la Fuente comenzó a mover el banquillo y, entre otros, dio entrada a Oyarzabal, que no tardó en demostrar que su relación con el gol sigue siendo idílica. Lamine Yamal asistió otra vez y el delantero de la Real Sociedad definió de primeras para hacer el quinto de España. Manita.

No había partido porque los norirlandeses se conformaban con que no les pegáramos más. Entró Joselu por Lamine Yamal en el 71. El jovencísimo extremo del Barça se llevó la ovación de Son Moix. Y la tuvo el delantero madridista en el 71 tras una asistencia de Mikel Merino que se la puso como se las ponían a Fernando VII.

Fue la última clara de España, que ya no quiso hacer más sangre en las postrimerías del partido. La selección se dio un atracón de goles ante Irlanda del Norte y tuvo como gran noticia el retorno de Pedri, que ya es un candidato firme a empezar la Eurocopa de titular. El único lunar son las enormes dudas defensivas que suscita el equipo de Luis de la Fuente y el mal estado de forma de cualquiera de los dos centrales hispano-franceses. Uno de ellos tendrá que ser el compañero de Nacho.