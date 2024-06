España golea a una banda

Goleada cómoda e insulsa de España ante la débil Andorra en el primer partido de preparación para la Eurocopa. Luis de la Fuente alineó un once plagado de suplentes en el que sólo Morata será titular en el debut de La Roja en Berlín. Ayoze abrió el camino del triunfo antes del descanso, Oyarzabal hizo un hat-trick en la segunda mitad y Ferran cerró la manita. Pedri, que también fue titular, fue de menos a más y Fermín debutó en la segunda.

Primera prueba de España antes de la Euro. Y penúltima. Con la Champions todavía caliente en las vitrinas del Bernabéu toca cambiarse de chaqueta y pasar del blanco al rojo. No es fácil ponerse a pensar en la selección cuando la resaca de La Decimoquinta encima nos ha traído a un Mbappé, un fichaje que ha durado más que Cuéntame aunque al menos se ha abrochado con un final feliz. Salvo que te llames Laporta, claro, o seas jeque, que supongo que no será su caso, querido lector.

Al lío. Jugábamos contra Andorra, lugar de residencia de españoles potentados y de influencers del tres al cuarto. Un paraíso para los que no quieren que la ministra Montero les quite hasta los calzoncillos. El caso es que en Andorra hay buenas pistas de esquí y pocos impuestos, los mismos que buenos futbolistas. Digamos que el sparring no nos iba a hacer combate.

Por eso el renovado De la Fuente sacó un once lleno de caras nuevas, algunas incluso desconocidas para el gran público. El portero era David Raya, escoltado por Marcos Llorente, Vivian, Cubarsí y Grimaldo en la zaga. El centro del campo era para Aleix García, Pedri y Baena y arriba formaban Ferran Torres, Ayoze y Morata, el capitán de España más necesitado de abandonar la sequía que cualquiera de nuestros embalses. Sólo el delantero rojiblanco será titular en la Eurocopa y tres de ellos (Vivian, Aleix y Ayoze) ni siquiera viajarán a Alemania.

Andorra planta el autobús

En los prolegómenos no sonaron los himnos. Otra charlotada de una Federación desnortada y medieval. Mandamos de salida. Andorra defendió su área como el foso a un castillo medieval. Era cuestión de tiempo (y puntería) que España hiciera el primero. Nos lo tomábamos con calma y la pelota sesteaba entre los pies de nuestra selección. No era fácil encontrar resquicios entre la poblada zaga andorrana. Menos aún a la velocidad a la que movíamos el balón. Tampoco nuestros jugadores se movían en busca de espacios, sino que todos la queríamos al pie.

Aburría España. Mucho. Mogollón. Ni el espantoso diseño de los pantalones de la selección servía para despistar a los ordenados y obedientes jugadores de Andorra. Y así, lenta y soporíferamente, se nos fueron los primeros 20 minutos sin una ocasión que llevarnos a la boca. El monólogo español era aburrido y mentiroso como un soliloquio de Pedro Sánchez. Dominábamos porque Andorra se metía voluntariamente en su área, no porque impusiéramos nuestro juego.

Tuvimos que esperar al minuto 24 para que (por fin) hiciéramos el primero. Lo marcó Ayoze Pérez después de un córner al segundo palo que punteó de cabeza Cubarsí. El delantero bético fusiló al meta Iker Pérez, que reaccionó tarde y con la mano blanda. Era nuestro primer tiro a puerta y nos volvimos a dormir.

En el 34 la tuvo Andorra tras un fallo en la entrega de Aleix García. Menos mal que Raya estuvo atento y atrapó abajo. Un minuto después marcó Morata pero, para variar, estaba en fuera de juego. El tanto anulado al delantero español, cuyo hábitat natural es el orsay, fue lo único que ocurrió hasta el descanso, que supuso un alivio para los aficionados que estaban en el Nuevo Vivero y para los que lo sufrimos por televisión.

Oyarzabal vale por tres

Regresamos del descanso con cambios en España. Entraron Cucurella, Le Normand, Navas y Oyarzabal. Se quedaron en la caseta Grimaldo, Cubarsí, Llorente y Morata. El partido siguió siendo un tostonazo infame. El cansancio, poco a poco, se fue apoderando de los andorranos, que ya empezaban a llegar tarde a todos los sitios. Oyarzabal a pase de Pedri se asomó al segundo sin éxito.

Sí lo haría en el 52 después de la mejor jugada de la selección en la que participó Pedri, que dibujó un par de paredes, y Ayoze, que asistió al desmarque al primer palo de Oyarzabal. Definió con estilo y eficacia el jugador de la Real Sociedad para marcar un octavo gol con España y el 2-0 de la selección.

Definitivamente se descosió Andorra. Pudo caer el tercero en el 60 pero Christian García sacó bajo palos el acrobático remate de Ayoze. Fue entonces cuando debutó Fermín, que saltó al césped del Nuevo Vivero por un Pedri que había ido de menos a más. Con los andorranos derruidos llegó el tercero… a la contra. Una galopada de Ferran, que salió el posición dudosa para aprovechar un envío clarividente de Fermín, sirvió para que Oyarzabal, que acompañó la carrera por la otra banda, hiciera el tercero de España y el segundo de su cuenta.

Mikel Merino por Aleix García fue el último cambio de Luis de la Fuente. Ya no había partido pero Oyarzabal seguía con más hambre que Falete en un bufé libre. Selló el cuarto de España y su particular hat-trick en en 73. Aún faltaba algo más de un cuarto de hora más el alargue para seguir ampliando la goleada. Algo que hizo en el 80 Ferran asistido otra vez por el ubicuo Fermín, que había saltado al partido como si le fuera la vida en ello.

Después del quinto no quisimos hacer más sangre. Pasaron los minutos finales y España se conformó con el 5-0, suficiente para un elenco de jugadores que acaba de terminar su Liga y para no abusar de la débil selección del principado.