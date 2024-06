«Yo tenía claro quienes eran los 26 jugadores, pero vamos a ver como se desarrollan estos días. Si no hay contratiempos, si no sucede nada, seguiré convencido de mi idea. Los jugadores no lo saben. Eso hace que haya mucha competencia», aseguró Luis de la Fuente en la previa del amistoso que medirá en Badajoz a España y Andorra. El primero de los dos encuentros preparatorios que disputará la selección española antes de la Eurocopa, aunque realmente este es mucho más trascendental para un pequeño grupo de jugadores que el del próximo domingo contra Irlanda.

Si bien es cierto que para Luis de la Fuente la concentración finaliza en Mallorca, para ese partido la decisión ya estará tomada y el seleccionador habrá tenido que ofrecer a la UEFA la lista definitiva de los 26 jugadores que pelearán por ganar la cuarta Eurocopa en Alemania. Por lo tanto, este encuentro en Badajoz es trascendental para aquellos futbolistas que tengan que intentar hacer cambiar de opinión a un seleccionador que tiene las ideas muy claras, pero que no se cierra a nada.

En la convocatoria de 29 jugadores que ofreció Luis de la Fuente el pasado lunes 27 de mayo, había tres futbolistas que iban a tener que ser descartados. Y los nombres, aunque no los ha desvelado el seleccionador y los protagonistas no lo saben, parecen claros. Vivian, Aleix García, Fermín y Ayoze. De estos cuatro jugadores saldrán tres descartes, salvo que alguno de ellos consiga cambiar los planes del seleccionador.

Los cuatro han tenido cuatro entrenamientos y tendrán un partido para dejar claro que se deben subir en el avión que llevará el próximo domingo al combinado nacional a Alemania. La situación es complicada para tres de ellos, pero ninguno se rendirá.

«Hay un ambiente excepcional. Es un grupo unido. Los nuevos se integran. Veo competencia, ilusión, ganas de ser mejores y demostrar. No hay nerviosismo ni tensión ninguna. Es un premio muy bonito. El que venga estará feliz y el que no también, porque los que se queden son sus amigos», aseguró De la Fuente en rueda de prensa al ser preguntado sobre como está asumiendo el grupo esta situación. El próximo 7 de junio, tendrá que tomar la decisión definitiva y, posiblemente, acometer uno de los momentos más complicados de esta Eurocopa.

Dos debutantes, dos conocidos

De los cuatro jugadores que tienen más opciones de ser descartados, dos de ellos debutan con la Absoluta. Uno es Fermín, que está llamado a formar parte del equipo que defenderá a España en los Juegos Olímpicos de París, pero que su gran rendimiento en el Barcelona le ha abierto la puerta de la selección española. El otro es Ayoze, que también se estrena con el combinado nacional tras brillar en el Betis.

Por otro lado, Aleix García y Vivian. El centrocampista del Girona acudió a la llamada del pasado mes de noviembre y jugo 45 minutos contra Chipre, mientras que el central del Athletic se estrenó en marzo en el amistoso que enfrentó a España y Colombia en Wembley.