Oyarzabal anotó un hat trick saliendo desde el banquillo

Mikel Oyarzabal fue uno de los protagonistas de la noche. Todo comenzó con gol y asistencia de Ayoze Pérez, pero el capitán de la Real Sociedad anotó un hat trick en la segunda parte, donde salió desde el banquillo. El delantero del Betis fue llamado por Luis de la Fuente por su final de temporada con el conjunto verdiblanco y demostró en su debut con La Roja que sigue con su idilio con el gol. Antes del minuto 25 de partido, el delantero canario abrió la lata ante Andorra tras un golazo con su pierna derecha tras una asistencia de cabeza de Cubarsí a la salida de un córner. Después vinieron los tres goles del delantero vasco.

Aleix García botó un córner y lo hizo pasado, al segundo palo. Ahí estuvo Pau Cubarsí, que envió el balón a la zona de peligro. Y ahí estaba Ayoze Pérez para hacer un gran control orientado, ponérsela a la pierna derecha y reventar la red de la portería de Andorra. El delantero canario, con el dorsal 9 a la espalda, anotó el primer gol del encuentro para abrir la lata y romper el muro de los andorranos. Nuestros vecinos no lo pusieron nada fácil en el comienzo del encuentro, pero su plan hizo aguas en el minuto 25 de partido.

Ayoze Pérez aprovechó la oportunidad de Luis de la Fuente. Hay que ser sinceros, el delantero del Betis es uno de los que no tiene la presencia asegurada, pero con actuaciones como esta y con un gol a los 25 minutos de partido, seguro que le pone las cosas muy difíciles al seleccionador, que tendrá que descartar a tres futbolistas de los 29 elegidos.

Luis de la Fuente introdujo un once lleno de novedades en la primera prueba de España de cara a la Eurocopa. David Raya, que ha tenido una gran temporada con el Arsenal, fue el portero titular. Grimaldo estuvo en el lateral zurdo, mientras que Marcos Llorente en el diestro. En el centro de la zaga, Cubarsí y Vivian. El centro del campo estuvo compuesto por Aleix García, Pedri y Baena, mientras que en ataque estuvieron Morata, Ferran Torres y Ayoze Pérez.

Ya en la segunda parte, Luis de la Fuente introdujo cambios. El seleccionador nacional dejó en el vestuario a Llorente, Cubarsí, Grimaldo y Morata y dio entrada a Le Normand, Navas, Oyarzabal y Cucurella. Y en el minuto 52 de partido, el capitán de la Real Sociedad hizo el segundo tras una gran jugada trenzada entre Aleix García, Pedri y Ayoze, que asistió a Oyarzabal para que de tacón hiciese el 2-0 momentáneo.

👨‍🎨¡Óleo sobre lienzo! #EURO2024 #EuroRTVE Una auténtica maravilla el segundo gol de España contra Andorra Oda al fútbol colectivo pic.twitter.com/NywGPCHopS — Teledeporte (@teledeporte) June 5, 2024

El 3-0 y el segundo de la cuenta particular de Mikel Oyarzabal se produjo pasada la hora de partido. Si el segundo gol del encuentro se produjo en el 52, 10 minutos más tarde, el delantero de la Real Sociedad volvió a la cita con el gol tras una asistencia muy honrada de Ferran Torres, que pudo hacer su gol, pero le dejó solo ante la portería para tener que empujarla solamente.

Por si no hubiera sido suficiente los tres goles (dos de Oyzarzabal), el capitán txuri-urdin hizo el tercero de su cuenta particular tras un barullo en el área. Hubo varios rebotes, un posible fuera de juego incluido y una asistencia de Fermín para que Oyarzabal certificase una goleada ante una Andorra que no puso resistencia en todo el encuentro.

🔥Se le caen los goles del bolsillo #EuroRTVE #EURO2024 Triplete de Oyarzabal en la segunda partehttps://t.co/WiSvuzplIP pic.twitter.com/pFt0cZg1wO — Teledeporte (@teledeporte) June 5, 2024

Ferran Torres tampoco quería irse del partido sin su particular gol. El delantero del Barcelona, que ha tenido una temporada algo aciaga entre lesiones y pocas oportunidades, aprovechó la oportunidad de Luis de la Fuente para que en los instantes finales del partido hiciera el 5-0 ante Andorra. Fue la misma situación que en el segundo de Oyarzabal, que le dejó solo para que hiciera su segundo gol, pero esta vez, no fue tan generoso y tiró a puerta para hacer el último gol de la noche.