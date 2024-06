De la Fuente: «Fermín tiene cosas que me recuerdan a Gavi»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España e Irlanda del Norte en Son Moix. El combinado nacional disputará su segundo y definitivo amistoso previo a la Eurocopa que se celebrará el Alemania. El riojano ya tiene a su disposición a los 26 elegidos para esta cita.

Antes de empezar a responder, quiso agradecer a Palma el recibimiento y, después, a Marcos Llorente, Cubarsí y Aleix García, que han sido los descartes. También ha dado las gracias a Rafa Nadal, que ha participado en el vídeo en el que se ha anunciado a los 26 elegidos para la Eurocopa.

De la Fuente comenzó explicando como le dijo a los tres descartes que no iban a ir a la Eurocopa: «Se lo dije con total y absoluta normalidad. Tenemos un grupo muy unido. No es fácil, porque son jugadores muy queridos. Nos han deseado lo mejor y nada más, había que dejarles fuera. Son grandísimos jugadores y grandes personas».

Sobre si Cubarsí no va para ir a los Juegos Olímpicos, fue claro: «Aquí la prioridad es la selección absoluta y luego ya será Santi Denia el que tomará la decisión para los Juegos Olímpicos»

Luis de la Fuente habló de la decisión de dejar fuera a Marcos Llorente: «No he cambiado nada. Fue refrendar lo que había pensado en este tiempo. Tenemos cubiertas todas las posiciones con jugadores de diferentes perfiles».

De la Fuente alabó a Ayoze, que sí está entre los 26 elegidos: «Es un grandísimo futbolista. Está haciendo una temporada sensacional. No tenía la fortuna de conocerle y en las distancias cortas ves como es en el plano humano. Puede aportar talento, clase, gol, puede jugar en la banda, de delantero centro o de media`punta. Nos va a dar mucha y viene con muchas ganas. Es su momento, él lo sabe y lo más importante es la motivación».

España lleva 11 años sin jugar en Palma de Mallorca, pero quedan 10.000 entradas por venderse todavía: «Es el momento de pedir el apoyo a la afición. Nos gustan ver los estadios llenos y donde hemos ido el comportamiento siempre ha sido fantástico. Espero que mañana tengamos una entrada muy importante. Ojalá puedan decir que se ha visto un gran espectáculo apoyado por la afición».

«Todos podían estar. Al despedirnos en mí sentir estaba que ha sido injusto, pero también he sido justo con los que están. Hay que tomar decisiones y tengo que valorar a los que se quedan», comentó sobre

De la Fuente confirmó que todos los jugadores están disponibles: «Todos estamos para jugar y por eso se han ido los tres descartados. Olmo ya trabaja con normalidad, aunque luego valoraremos si merece la pena seguir con ese plan o forzarle un poco más. Está perfectamente».

De la Fuente elogió a Fermín

«Fermín es pura energía. No hay que hacer comparaciones, pero hay cosas que me recuerdan a Gavi. No le conocía», comentó sobre el jugador del Barcelona. «Son futbolistas diferentes. Nuestra idea es utilizarle por dentro. Tiene muchos aspectos favorables, técnicos y tácticos, pero también tiene un gran carácter. Es un futbolista diferente», añadió.

De la Fuente valoró la decisión de Vivian: «Es uno de los capitanes del Athletic y campeón de Copa del Rey. Es muy bueno. No le conoce tanta gente por el poder mediático que tienen otros. Pero es top».

«La delantera está muy bien cubierta en cuanto a la confianza y calidad. Las decisiones las tomo para tratar de acertar siempre. Luego, no sé si acertaréis las alineaciones», finalizó.