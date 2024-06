Joselu Mato atendió a este periódico desde el campo base de la selección española en Donaueschingen y contó su lado más personal en el test rápido de OKDIARIO. El delantero de la selección española espera con ganas el comienzo de la Eurocopa tras una temporada magnífica con el Real Madrid, donde ha levantado la Supercopa de España, la Liga y la Champions.

Pregunta: Para terminar vamos a realizar un test rápido. Conteste con lo primero que se le venga a la cabeza. Comida favorita.

Respuesta: Espagueti boloñesa y tortilla de patatas.

P: Un sitio donde perderse.

R: En Silleda, en mi pueblo.

P: Un hobby fuera del fútbol.

R: Algo que esté relacionado con mis hijos.

P: Ancelotti es…

R: El mejor entrenador del mundo.

P: Luis de la Fuente es…

R: Otro de los mejores entrenadores del mundo.

P: Y España es…

R: La mejor selección del mundo.

P: Ganar una Eurocopa sería…

R: Sería el colofón de la temporada.

P: Primer pensamiento cuando ganaste la Champions.

R: La verdad que no fueron muy positivos. Me vinieron a la mente muchos recuerdos de todo lo que he pasado anteriormente.

P: Recuerdos de qué tipo.

R: Por todo lo vivido. He vivido dos descensos, he vivido muchos momentos donde había un entrenador que no me quería. Tuve que salir a buscarme la vida en otros equipos y en otro país. Inconscientemente me vinieron esos momentos a la cabeza.

P: ¿Y cuando marca dos goles ante el Bayern?

R: Pidiendo a Dios y rezando para que el VAR diera el gol.

P: Una locura si gana la Eurocopa.

R: Tatuajes por un tubo. Me queda poco sitio. Todavía tengo que hacerme la Champions. Si ganamos la Eurocopa, pues al ladito. Champions y Eurocopa. Tengo que buscar sitio. Mi pierna derecha la tengo vacía.