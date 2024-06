Joselu: «Todavía no puedo dar la noticia de que he renovado»

Joselu Mato atendió a OKDIARIO en el campo base de España, situado en Donaueschingen, a pocos días de que el combinado nacional se estrene en la Eurocopa de Alemania. El gallego ha vivido un año de ensueño al que no le pide nada más, salvo la Eurocopa y, obviamente, renovar con el Real Madrid, el club de su vida.

«Tengo una cláusula hasta el 30 de junio. Ahora he delegado todo en mi representante. Quiero estar concentrado en la selección española y a ver lo que pase durante estos 19 días. No tengo ninguna noticia que dar (risas). Entonces no puedo darla», aseguró el internacional español a OKDIARIO.

La intención del Real Madrid es ejercer la opción de 1,5 millones de euros que tiene con el Espanyol para comprar al delantero. Se lo ha ganado y la entidad madridista tiene decidido hacerse con los servicios del goleador en propiedad. Si bien es cierto que la competencia en la delantera la próxima temporada será mayor, con la llegada de Mbappé y Endrick, también es cierto que el calendario madridista, tremendamente exigente, necesita a jugadores como el internacional español. No obstante, no moverán ficha hasta que los catalanes, inmersos en la fase de ascenso a Primera, no terminen la temporada

Joselu, querido por todos

Ancelotti está encantado con la presencia de Joselu por lo que aporta dentro y fuera del campo. El italiano valora muy positivamente su olfato goleador, su papel de delantero especialista y, sobre todo, la facilidad que tiene para generar buen ambiente dentro del vestuario. El técnico sabe que con el gallego siempre se puede contar y, lo más importante, es que siempre lo da todo.

Por ello, también tiene enamorado a todo el cuerpo técnico. Joselu facilita la vida de todos y es un jugador tremendamente importante dentro de la caseta madridista. Un jugador que siempre tiene una sonrisa, que asume cualquier rol y que lo da absolutamente todo.

Y si Ancelotti y su cuerpo técnico le valoran muy positivamente, sus compañeros no son menos. Obviamente, tiene una relación muy especial con Carvajal, con el que comparte más que una amistad, o Nacho y Lucas, a los que conoce desde que era canteranos, pero también tiene una grandísima relación con el resto de la plantilla. Es un jugador que hace equipo y eso no hay dinero que lo pague.

Y, obviamente, la afición le adora. Ya lo hacía antes de sus dos goles contra el Bayern y lo quiere mucho después. Para la parroquia madridista, Joselu es uno de lo suyos y cualquier aficionado blanco quiere que continúe en la plantilla de la próxima temporada.