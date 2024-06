España es un país de emociones. Somos mediterráneos. Latinos. Calientes. Pasionales. Igual ponemos a alguien en lo más alto que somos capaces de bajarle a los mismísimos infiernos si detectamos que no cumple las expectativas. Es nuestra forma de ser en todos los aspectos de la vida y en el fútbol no podía ser menos. De hecho, se puede decir que se multiplica. No hay cosa que le guste más a un buen español que elevar o dilapidar a su club o a la selección española. En fin, que eso del término medio ni lo conocemos ni lo queremos conocer. Son nuestras costumbres.

Y esta forma tan bipolar de ser es de sobra conocido en la concentración de la selección española en la Eurocopa de Alemania. Claro que Luis de la Fuente y sus internacionales saben perfectamente lo que se decía de ellos en nuestro país antes de debutar contra Croacia. «Los que no dabais un duro por nosotros, ahora decís que somos los mejores de Europa y vamos a ganar», aseguran desde la concentración de España. Y, la verdad, es que esta reflexión no puede ser más fiel a la realidad.

Pocas veces como en esta fase final, la afición española estaba tan desenganchada de la Selección antes de comenzar el torneo. Nadie esperaba nada de un grupo de jugadores que cuando la pelota ha echado a rodar por los campos alemanes está demostrando que nadie sabe hasta dónde llegará, pero sea hasta donde sea lo harán haciendo, posiblemente, el mejor fútbol que se está viendo en esta Eurocopa.

Obviamente, el debut contra Croacia, con un 3-0 impactante, que fue la mejor tarjeta de presentación, empezó a activar a un país, que frente a Italia ya se enganchó definitivamente a los hombres de Luis de la Fuente. Ahora, en España, están convencidos de que podemos ganar esta Eurocopa cuando hace tres semanas ni se lo planteaban. Como hemos dicho anteriormente, el término medio no va con nuestra forma de ser.

Donde sí se mantiene la cabeza fría y los pies en el suelo en la concentración española en Alemania. No se alejan de lo que se dice desde nuestro país porque tienen oídos y ojos, pero se mantienen tranquilos y relajados. No hay espacio para la euforia y la más importante es que siguen con el mismo plan con el que iniciaron la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas un ya lejano 1 de junio.

«Aquí nadie ha cambiado la idea de nada. Vinimos a competir y a tratar de ganar la Eurocopa. No queremos ni falsa modestia ni euforias, nosotros seguimos pensando igual», aseguran a OKDIARIO fuentes de la selección española. Es decir, aunque suene a topicazo futbolístico, dentro de este grupo que es una auténtica familia, tienen claro que ni antes eran los peores ni ahora sin los mejores, sino que siguen siendo un grupo tremendamente competitivo que siempre ha estado entre los posibles candidatos a lograr el título.

Duro camino a Berlín

El camino de España en esta Eurocopa está siendo terriblemente complicado, aunque hasta la fecha nuestros internacionales lo están haciendo hasta sencillo. El debut fue ante una Croacia que venía de ser finalista en la Liga de Naciones, donde perdió contra la selección española, tercera del Mundial de Qatar. Después, llegó Italia, vigente campeona de Europa, y, para terminar, una Albania competitiva que no ha sumado ni un punto, pero tampoco ha perdido por más de un gol.

España salió de la fase de grupos tras sumar nueve puntos de nueve posibles, marcar cinco goles y recibir cero. ¿La recompensa? Caer en el cuadro de la muerte. El primer rival será una, a priori, asequible Georgia, pero luego debería empezar el rock and roll. Alemania o Dinamarca en cuartos y, quitando a Eslovenia, más asequible, Portugal, Francia o Bélgica esperarían en semifinales. Casi nada.