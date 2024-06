De la Fuente encuentra su equipo

Luis de la Fuente ha encontrado su equipo, que no es lo mismo que decir que ha encontrado un once inamovible. Sí, habrá cambios en lo que resta de Eurocopa, esperemos por el bien de España que falten cuatro partidos, pero también es cierto que el seleccionador riojano ha encontrado en la fase de grupos un bloque que le funciona de 13 jugadores.

De la Fuente tiene 13 jugadores que pueden ser titulares y sólo hay dos posiciones que pueden bailar. Una está en el centro de la defensa. Nacho fue titular frente a Croacia en el debut y, después, unas molestias le dejaron sin jugar contra Italia. Tampoco llegó a Albania, aunque ya está recuperado para los octavos de final. En su lugar jugo un Laporte que comenzó la concentración con molestias, pero que ha ido creciendo con el paso de los días. Ante Georgia, lo normal es que continúe Aymeric, aunque es una de las posiciones con dudas.

La otra duda está por delante de Rodrigo y Fabián. Pedri ha jugado como titular los dos primeros partidos, ante Croacia e Italia, mientras que Dani Olmo lo hizo frente a Albania, demostrando que está a un grandísimo nivel y las molestias que tenía en el pie ya están superadas. Esta es la otra incógnita, puesto que el resto del equipo se puede relatar de carrerilla.

Unai Simón es un fijo bajo los palos. Da igual lo bien que lo hiciese David Raya, el Zamora de la Liga es intocable. El lateral derecho es propiedad de Carvajal, mientras que el flanco izquierdo es cosa de Cucurella. En el centro de la defensa, Le Normand no se toca, mientras que Rodrigo también es capital. Al igual que Fabián, posiblemente el mejor jugador de esta Eurocopa hasta el momento. Y arriba, las bandas son cosa de Lamine Yamal y Nico Williams, mientras que el capitán Morata ataca por el centro.

España, un remanso de paz

Lo más noticioso de la concentración de España es que no hay noticias. «Esto es aburrido, aquí no pasa nada», aseguran los corresponsales que cubren el día a día de la selección española. Y es que, en la selección española sólo se habla de fútbol y no dejan que nada, absolutamente nada, les distraiga. Ni siquiera el futuro de muchos futbolistas, que sigue en el aire o que se ha resuelto durante la concentración, como es el caso de Joselu y Nacho, que han dejado el Real Madrid para rise a Qatar y Arabia Saudí respectivamente.

Todo va bien en un combinado nacional que mantiene la misma idea con la que aterrizaron en Alemania un ya lejano 9 de junio. El objetivo sigue siendo el mismo, competir y tratar de ganar la Eurocopa, olvidándose de lo que pueda decir el entorno, que hace no tanto daba muy poco por los hombres de Luis de la Fuente y ahora la ven mejor que cualquier rival. España mantiene el equilibrio, siendo consciente de su potencial y, al mismo tiempo, sabiendo que va a ser muy complicado.

En definitiva, Luis de la Fuente ha conseguido hacer un equipo en mayúsculas capaz de aspirar a todo donde reinar el buen ambiente. Todo va bien hasta la fecha en lo deportivo, donde titulares y suplentes asumen su papel y reman en la misma dirección, y en lo humano, ya que han sido capaces de formar una gran familia.