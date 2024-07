El partido entre Inglaterra y Eslovaquia de los octavos de final de la Eurocopa fue mucho más difícil para los británicos de lo que esperaban. Tanto que tuvieron que resolver el encuentro en la prórroga, tiempo extra al que llegaron con un gol salvador de Bellingham, que firmó una chilena espectacular para mantener viva al equipo inglés. En este encuentro hubo muchísima tensión, especialmente cuando acabó el duelo, con Declan Rice (centrocampista de Inglaterra) y Francesco Calzona (seleccionador de Eslovaquia) como protagonistas.

Inglaterra se clasificó para cuartos de final de la Eurocopa, donde se medirá a Suiza el próximo sábado 6 de julio, tras un pésimo partido. Eslovaquia rozó una de las grandes hazañas de los últimos años en el fútbol, pero ese gol final de Bellingham, más otro de Harry Kane en la prórroga, amargó a los eslovacos y dio un agónico y dramático pase de ronda a los ingleses.

Tras acabar la prórroga, hubo una tangana entre jugadores de ambos equipos y con los entrenadores también metidos en ese enfrentamiento. El momento de más tensión lo protagonizaron Declan Rice, jugador de Inglaterra, y Francesco Calzona, seleccionador de Eslovaquia. Los dos tuvieron sus más y sus menos después de que el entrenador eslovaco, también técnico del Nápoles en la última temporada, fuera a protestar al árbitro de este partido de octavos algunas acciones.

Fue en ese momento cuando Declan Rice, jugador del Arsenal, tuvo un fuerte encontronazo con Calzona, al que insultó de forma grave. El entrenador llegó a empujar al futbolista y varios integrantes de ambos banquillos tuvieron que separarles. Calzona explicó después en rueda de prensa que había ido a protestar al árbitro, el turco Umut Meler, las continuas pérdidas de tiempo de Inglaterra, sin que después lo añadiera en el tiempo de descuento.

En ese enfrentamiento entre Declan Rice y Francesco Calzona se produjo unas desagradables palabras del jugador inglés. «Cállate, maricón, cállate, calvo de mierda», le dijo Rice a Calzona, según desvela este lunes el Daily Mail. Las palabras son muy graves y queda por saber si la UEFA entrará de oficio y pondrá algún tipo de sanción al centrocampista inglés. Para ello primero tendrá que comprobar que esas palabras son reales.

Inglaterra ganó de forma agónica a Eslovaquia

Lo que sí dijo Francsco Calzona, ya después en rueda de prensa, sobre este asunto es que Declan Rice «se disculpó» con él y que ya estaba todo olvidado: «Se suponía que Rice iría donde los árbitros y se iría. Tuve que hablar con los árbitros y él no se iba, continuó allí. Pero luego se disculpó y todo estuvo bien. No me gustó la forma en que el equipo de Inglaterra perdía el tiempo y no era castigado».

Por su parte, Rice, preguntado también por este grave altercado, no quiso dar muchos detalles y explicó que «seguiremos adelante y seguiremos luchando y lo que tenemos como grupo esta noche quedó demostrado». El jugador inglés sí reconoció que tenían ganas a Eslovaquia porque en la previa algunos futbolistas eslovacos expresaron que los ingleses «no tenían espíritu». «Tenemos esa lucha interior y ese espíritu que algunos jugadores eslovacos dijeron antes del partido que no teníamos. Tenemos esa unión, lo demostramos esta noche», dijo Rice.