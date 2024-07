Somos menos, pero valientes. En torno a 8.000 espectadores españoles estarán presentes en el Stuttgart Arena para animar a España en el encuentro que medirá al combinado nacional contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. 54.000 aficionados abarrotarán el estadio germano y, obviamente, la gran mayoría serán locales, pero los aficionados nacionales harán ruido para arropar a los hombres de Luis de la Fuente.

La afición española se ha hecho notar en todos los partidos que ha jugado España en esta Eurocopa. Siempre ha estado en minoría respecto al resto de las aficiones, pero siempre se han dejado notar y la selección española ha sentido el apoyo de los suyos en los cuatro partidos que han jugado a lo largo del torneo.

«Tenemos una ventaja y es que estamos acostumbrados. Nuestros aficionados son muy buenos, pero siempre están en inferioridad. No nos vamos a sentir incómodos por eso. Los españoles que estén nos animarán de manera superior. No obstante, nos tratamos de aislar de todo y tenemos jugadores de mucha experiencia. Sabemos que escenarios nos vamos a encontrar, pero jugamos once contra once, no más», aseguraba Luis de la Fuente en una entrevista concedida a OKDIARIO dos días antes de este partido.

Los miles de aficionados españoles también se han hecho notar por las calles de Stuttgart. Tanto en la noche previa al encuentro como durante todo este sábado, los seguidores de la selección española han hecho una auténtica fiesta en las calles de la ciudad en la que se juega el partido.

Además, hay que recordar que el pasado jueves, en el entrenamiento previo al duelo, una decena de aficionados de la peña Marea Roja, la única peña de la selección española que ha estado presente en todos los partidos, dieron ánimos a unos jugadores que tratarán de hacer historia frente a Alemania ganando por primera vez a una selección anfitriona en una Eurocopa.