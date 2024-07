De la Fuente: «Es incompresible que Kroos haya decidido dejar el fútbol»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Stuttgart, donde la selección española se medirá a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. España busca acabar con la maldición de no ganar nunca a la anfitriona en un Mundial o Eurocopa para estar en semifinales y seguir soñando con el cuarto título continental.

De la Fuente comenzó analizando el partido: «Imaginó que nos tienen respeto, como nosotros a ellos. Conocemos el potencial que tenemos y el potencial del rival. Será un partido de igual a igual».

Sobre el arranque de Alemania, mostró su preocupación y su idea para frenarlo: «Tienen un arranque muy poderoso. Vamos a intentar contrarrestar ese inicio llevando la iniciativa. Es la mejor manera de responder contra el ataque del rival. Eso es lo que vamos a plantear mañana. Jugamos contra un rival que se parece a nosotros y vamos a intentar imponernos, aunque sabemos que el que menos errores cometa tiene más opciones de ganar».

«Ensayamos todo, penaltis incluidos. Es una parte más del juego. Así que sí. Los hemos preparado. Esto no significa que pensemos en nada o en todo, pero es nuestra responsabilidad», aseguró en rueda de prensa.

También habló de Dani Olmo y si le ha ayudado: «Está preparadísimo, como el resto. Es una persona con la que hablamos mucho y claro que cuenta. Nos habla de aspectos más concretos de la selección alemana. Todos están preparadísimos para poder jugar».

«A estos niveles el factor campo no creo que influya demasiado. Tampoco se sabe si es beneficioso o no, porque les puede aportar presión. Nosotros vamos a jugar como hasta ahora porque tenemos mucho potencial. Veremos a ver a quién le afecta más», comento sobre que Alemania sea local.

«Nosotros pensamos en hacerlo bien. No pensamos que Alemania vaya a fallar. Está al 50 por ciento, hay mucha igualdad y veremos mañana. En una final sólo gana uno», comentó

«Lo más importante es ser como somos. Siempre somos así. Nosotros no cambiamos y eso nos da más seguridad. No es que tengamos más o menos responsabilidad, pero a lo mejor el carácter español nos invita a ver la vida de esta manera. Mañana pelearemos con toda la responsabilidad», explicó por como se comporta Alemania y la diferencia con España.

De la Fuente habló de Kroos: «El fútbol no le dejará nunca, será él que lo deje e, incomprensiblemente, lo quiere dejar ya. Le ha venido muy bien a Alemania y es una pena que haya decidido dejar de jugar». «Para frenarle hemos pensado en atarle los pies, pero no sé si me dejará la UEFA», dijo entre risas.

A pesar de ponerle a este partido el calificativo de final, no cree que el gane será el gran favorito para ser campeón: «Lo que sí puedo decir es que nosotros nos vemos fuertes y con potencial para pelear por todo, que es para lo que venimos aquí. Mañana estamos muy ilusionados con este encuentro, aunque sabemos que puede pasar de todo».

«Sigo siendo el mismo hoy que hace un mes. Me ocupo de lo que controlo con mi cuerpo técnico. No me inquieta lo que se diga fuera», aseguró De la Fuente, que también explico que antes del partido quiere quitar tensión y dramatización al encuentro.