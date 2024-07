España se engancha al ritmo de ‘Potra Salvaje’, la nueva canción más escuchada en el vestuario

El boom de Potra Salvaje de Isabel Aaiún ha llegado hasta el vestuario de España en la Eurocopa. La canción de la segoviana se ha convertido en una de las más escuchadas en todo el país y tiene bailando a toda la selección española, tanto que se ha convertido en la más escuchada entre los integrantes del combinado nacional.

La Roja ha convertido la canción en su himno particular, como en su día hicieron en 2011 los integrantes de la selección española de baloncesto con el Todos los días sale el sol chipirón, de los Bongo Botrako, y les dio suerte. España se llevó aquel Eurobasket. Veremos si aquí sucede lo mismo con Potra Salvaje. Por el momento, los de Luis de la Fuente afrontan este viernes un compromiso bastante complicado contra la anfitriona, Alemania.

Los campeones de la Liga de las Naciones han preparado el partido a conciencia para intentar acabar con la maldición de que nunca han ganado a la anfitriona. Para motivarse, España se pone Potra Salvaje, una canción que han convertido en todo un himno dentro del vestuario. Y es que la canción de Isabel Aaiún ha pasado de ser desconocida para todos a una de las más sonadas del país. Tanto es así que ni los jugadores de la selección han podido evitar sucumbir a una de las canciones que ya es número uno en el Top-50 de España en Spotify.

«Yo alucino y me flipa que no se queda sólo en un equipo. El Sevilla la cogió, el Córdoba, el Espanyol o incluso la selección española. Al final es una canción que tiene mucha fuerza y que une a todo el mundo. Cuando ves a todo un estadio cantarla al unísono… es un flipe», confesó la segoviana en una entrevista en el canal de Twitch de El Desmarque. El fenómeno viral ha llegado hasta TikTok donde se han hecho diferentes versiones de Potra Salvaje para apoyar a España en la Eurocopa.

¿Qué significa la letra de Potra Salvaje?

Fue Rodri, uno de los capitanes de la Roja, quien desveló la noticia en una entrevista con El Partidazo de Cope. El centrocampista del Manchester City reconoció que la música de la segoviana suena a todas horas en el vestuario de los pupilos de De la Fuente.

Como casi todas las canciones, la letra de Potra Salvaje también tiene un significado. En este caso celebra la fortaleza e independencia de las mujeres y se hizo viral el pasado de marzo, Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose en todo un himno feminista, y ahora de la selección española. Este mensaje de empoderamiento junto a su ritmo adictivo la han convertido en la número uno en España y uno de los temazos del año.

Letra de Potra Salvaje

Con la garganta llena de arena

Y con el odio, el orgullo y la pena

Así no puedo sentirme libre como el halcón

Porque el que canta su vida llena

Ven y cantemos el tiempo que queda

Seamos libres como el principio de una canción

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido

Nube que esconde la luna llena

Viento que al barco le arranca la vela

Si yo me fuera, que pueda irme de corazón

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido

No quiero hierro, ni fuego, ni busco la miel

Ya no hay sed de ganar la revancha

Y si algún día la tuve una noche hacia el viento voló

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido