Vox denuncia que Sánchez financie la red ferroviaria marroquí: «Exigimos una auditoria»

«Exigiremos una auditoria seria», ha adelantado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster tras la tragedia nacional por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) este domingo. «Es el momento de hacernos preguntas y exigir responsabilidades», ha sostenido este lunes en la rueda de prensa en Bambú ante la consternación de lo sucedido apuntando a las relaciones de Pedro Sánchez con Marruecos respecto al acuerdo de financiación de la red ferroviaria firmado el pasado febrero.

«Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional», ha alertado Santiago Abascal en su red social X.

Vox exige además que se lleve a cabo una auditoría, un Plan Nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno. «No aceptaremos que la ruina del Gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado», ha afirmado, señalando que España no necesita más propaganda, sino «infraestructuras seguras, bien mantenidas y pensadas para servir a los ciudadanos».

A este respecto, Fuster ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez esté financiando la red ferroviaria marroquí frente al «abandono» de las infraestructuras españolas. El de Vox aludía al protocolo financiero que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España y el Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos firmaron el pasado febrero «para financiar por valor de más de 750 millones de euros la adquisición de 40 nuevos trenes destinados a transformar el sistema ferroviario marroquí a cargo de empresas españolas».

En concreto, Moncloa buscaba, según adelantó La Gaceta el pasado febrero, fortalecer su cooperación bilateral con un acuerdo para colaborar en el plan de modernización del sector ferroviario marroquí, como así figuró en las referencias de la reunión del Consejo de Ministros de aquella época, con el pretexto de desarrollar la infraestructura necesaria «para acoger el Mundial de Fútbol en 2030».

Vox apunta a Ábalos y a su ex cúpula de Transportes

Desde Vox han apuntado también a la anterior cúpula del Ministerio de Transportes que se encuentra investigada, mientras el ex ministro José Luis Ábalos permanece encarcelado. «Son hechos, no opiniones», ha recalcado el portavoz nacional de la formación, insistiendo en que la seguridad de los españoles «debe estar por encima de cualquier agenda ideológica».

Desde Vox sostienen que ha llegado «el momento de hacernos preguntas» y «exigir responsabilidades», recordando que desde hace años se viene advirtiendo del «deterioro progresivo de las infraestructuras públicas».

En este sentido, ha citado las propias palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández, quien habría apuntado a un posible fallo en la infraestructura como causa del accidente. Fuster ha garantizado que Vox trabajará «para que se sepa toda la verdad hasta el final y para que se depuren todas las responsabilidades que pudiera haber».