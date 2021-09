Vox ha lanzado este miércoles un contundente y rotundo mensaje de condena contra todos los ataques homófobos registrados en los últimos días en España, ante los intentos de algunas fuerzas políticos de vincular a la formación con este tipo de delitos de odio. «Nosotros no hacemos distinción entre los agresores, condenamos todas las agresiones», ha advertido el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros.

«Todo nuestro apoyo a las víctimas y a sus familias, toda nuestra repugnancia a los violentos», ha asegurado Espinosa en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Vox ha hecho un resumen de cada una de las media docena de agresiones de corte homófobo que se han denunciado en toda España en los últimos días. Tras detallar cada una de ellas, Espinosa ha concluido con un «cuenta con la rotunda condena de Vox». En los últimos días la formación ha sido señalada por la izquierda como instigadora de estos ataques, a pesar de que en algunos casos -como ha ocurrido en Talavera- las víctimas son directamente simpatizantes de Vox.

«A diferencia de otros partidos y algunos periodistas, nosotros no hacemos distinción entre víctimas, y tampoco diferenciamos entre agresores. Porque para algunos de ustedes, si el agresor es de una cierta procedencia, o practica una cierta religión, parece que la noticia no tiene tanta importancia, mientras algunas fechorías cometidas tienen más. Cuando son inmigrantes ilegales o activistas de izquierdas, callan, silencian o ponen el foco en otra agresión. No verán eso en Vox. Frente al cinismo, claridad».

Además, ha recordado que Vox es la única formación que propone endurecer el Código Penal para castigar con mayor severidad este tipo de delitos.