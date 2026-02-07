Tellado denuncia la corrupción «ómnibus» del Gobierno y señala a Zapatero: «Tendrá que dar explicaciones»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado la existencia de una «corrupción ómnibus» del PSOE y del Gobierno que empezó «en un Peugeot en el que se subía Pedro Sánchez con Ábalos y Santos Cerdán y un tal Koldo y al fondo, pero a la cabeza de ese entramado está el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero». Tellado ha añadido vaticinado que «Zapatero tendrá que explicar toda su corrupción en Venezuela» más pronto o más tarde.

Tellado, que ha participado en unas jornadas organizadas por Nuevas Generaciones de Madrid, ha señalado que es crucial relevar cuanto antes a «un Gobierno que cada semana provoca un daño mayor al de la semana anterior». A renglón seguido, ha señalado como ejemplo la situación de la red ferroviaria en España y ha señalado al ministro de Transportes, Óscar Puente, del que ha dicho que es «un ministro más preocupado de las redes sociales, que de las redes ferroviarias».

El secretario general del PP ha animado a los jóvenes allí presentes a seguir combatiendo «al desastroso Gobierno que tanto daño hace a nuestro país» y ha augurado que « el golpe final a Sánchez se lo vais a dar vosotros: millones de jóvenes españoles que no os estáis dejando engañar por las mentiras de este Gobierno… y que no os dejáis comprar ni por bonobuses ni por bonos culturales»

Según Tellado, son los jóvenes quienes están plantando cara «a la izquierda sectaria y dogmática que os quiere callados» . El número dos del PP se ha mostrado convencido de que «vosotros daréis la puntilla a Pedro Sánchez», al tiempo que explicaba que «hubo un tiempo en que se pensaba que la juventud era un caladero de votos para la izquierda, pero eso está cambiando»

Tellado ha puesto como muestra del hundimiento de la izquierda en el voto de los jóvenes los resultados electorales en Extremadura y ha augurado que lo vamos a volver a ver en los comicios que mañana se celebran en Aragón y muy pronto en toda España».

Linchamiento digital

Junto a Miguel Tellado ha intervenido el secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, que ha criticado el «castigo, señalamiento, etiqueta, linchamiento digital o muerte civil» a quien «se sale del guión» que marca el Gobierno de España y ha advertido de que «absolutamente nada» va a «tapar toda la ponzoña y la basura en la que está convirtiendo la sociedad española».

Serrano ha advertido de que no hay nada «que intente la izquierda política y mediática» que sea «capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, las entregas a Esquerra Republicana, la entrega de la igualdad y la libertad de los españoles» y ha animado a los jóvenes del PP a dar la batalla cultural.