Ferraz ha vuelto a elegir un sitio cerrado, esta vez en Toledo, para la segunda salida de Pedro Sánchez dentro de su gira El Gobierno de la gente, concebida para «mostrar cercanía» con los ciudadanos y poder darle la vuelta a los sondeos desfavorables. En esta ocasión, y tras los abucheos recibidos en Sevilla el pasado sábado, la dirección socialista ha optado por el Palacio de Congresos El Greco, donde celebrará otra «asamblea abierta» este 10 de septiembre.

De este modo, lo que se anunció como una campaña de «pisar la calle» se está convirtiendo en mítines de Sánchez con entrada para afiliados y simpatizantes. De hecho, el pasado sábado en Sevilla el jefe del Ejecutivo habló en una comunidad de vecinos afín al PSOE, tanto que el presidente de la misma, Juan Carlos Alejandre, fue como independiente en las listas socialistas en las elecciones municipales de 2019, como reveló OKDIARIO. No obstante, y pese a intervenir en la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, en un espacio cercado y con amplia seguridad de Moncloa, Sánchez no escapó de los pitos.

«Gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis… incluso también a incluso a aquellos que muestran, la verdad tener bastantes pulmones. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas; estamos haciendo muchas cosas por los sevillanos y sevillanas y por los españoles y españolas», llegó a decir entre aplausos de los asistentes. De igual modo, cuando se dirigía a esta comunidad andando, Sánchez también fue increpado. E incluso se pudo ver un cartel en su contra que decía: «Que te vote Txapote», en alusión al acercamiento de este preso etarra, ex jefe militar de la organización terrorista ETA.

En esta segunda salida, prevista para este sábado, Sánchez estará acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page. El Palacio de Congresos El Greco de Toledo, con diferentes espacios, se encuentra ubicado en el Casco Histórico, un barrio donde ganó el PSOE en las elecciones general del 10-N de 2019. En concreto, los socialistas se alzaron con la victoria con 2.611 votos, mientras que el PP obtuvo 2.465 papeletas; Vox, 1.691; y Unidas Podemos, 1.271.

Incendios

Desde hace tiempo los abucheos a Sánchez en lugares donde se ha expuesto a la ciudadanía han sido una constante. Por ejemplo, este verano, más allá de las paredes de Moncloa, fue objeto de protestas cuando se desplazó a comunidades como Galicia o Extremadura con motivo de los incendios.

El pasado lunes, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, manifestó que su partido es consciente de lo que implica realizar actos de este tipo, «pisando la calle», ya que ello puede acarrear «algún tipo de protesta». «Aceptamos la protesta y la crítica, pero no la violencia de ningún tipo», señaló.