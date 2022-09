El líder de la comunidad vecinal donde Sánchez abre su gira con «la gente» fue en las listas del PSOE

El presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano (Sevilla), donde el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará este sábado su campaña El Gobierno de la gente, de «cercanía con los ciudadanos», según Ferraz, es bien cercano al PSOE, tanto que concurrió en sus listas. Juan Carlos Alejandre Alejandre se presentó como «independiente» en la candidatura socialista de Juan Espadas a las últimas elecciones municipales del Ayuntamiento de Sevilla.

El pasado viernes, Ferraz anunció esta campaña de septiembre a diciembre, con 30 actos del presidente y los ministros para «salir a la calle» y «estar más cerca aun de la ciudadanía», escuchando sus demandas y explicándole las políticas del Ejecutivo. La dirección socialista afirmó que Sánchez saldrá así de las «paredes de Moncloa» para adoptar un perfil no tan institucional, al que se ha visto obligado, sostiene su equipo, por el abundante trabajo de despacho que ha traído consigo la pandemia y ahora la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales.

Ante la posibilidad de que Sánchez pueda ser abucheado, como ha venido ocurriendo en numerosas visitas por la geografía española, en la cúpula del PSOE afirmaron que «asumimos los riegos», aunque remarcaron con esta campaña «vamos a por todas».

De momento, en su primer desplazamiento a Sevilla este sábado, los riesgos han sido ya minimizados por Ferraz, eligiendo una comunidad de propietarios que ha hecho campaña, como ha publicado OKDIARIO, por el ex alcalde de Sevilla y candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, otorgándole un galardón, y que tiene un presidente que fue en las listas del PSOE en las elecciones municipales de 2019 en calidad de «independiente».

En la entrega del Pino de Oro a Espadas por su «apoyo a la mejora de esta zona de ciudad durante su mandato», Alejandre esgrimió que la coincidencia con el inicio de la campaña electoral del 19-J era por «circunstancias ajenas», puesto que, según dijo, el acto se iba a realizar en febrero, pero hubo que posponerlo por el fallecimiento de su padre.

📢 Vecinas y vecinos del barrio sevillano de #PinoMontano han reconocido hoy la labor de @_JuanEspadas. 👏 Han premiado su gestión y su mano siempre tendida al movimiento vecinal para seguir avanzando en nuestros barrios. pic.twitter.com/83m9ThFR40 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) June 3, 2022

El PSOE ha llamado «asamblea abierta» al formato de esta primera convocatoria de la gira El Gobierno de la gente, si bien no se desarrollará en ninguna de las calles más concurridas de Sevilla, donde Sánchez estaría expuesto a pitos y abucheos, sino en la citada Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano de Sevilla.

La gira en redes

En las redes sociales, el presidente de esta Comunidad ha difundido numerosos actos y mensajes del PSOE de Sevilla. Por ejemplo, con motivo de las elecciones a la Junta de Andalucía el pasado junio, Alejandre se hizo eco de los lemas que lanzaba la agrupación socialista de Pino Montano en apoyo del candidato Espadas. «Un proyecto andaluz por y para Andalucía. ¡Que no te engañen quienes decían que aquel referéndum no era para ti! Lo conseguido hasta ahora está en juego. Tu lucha no puede acabar en un gobierno PP-Vox. ¡Rebeldía, coraje y movilización! Estas elecciones sí son tuyas, vota PSOE», rezaba uno de los llamamientos secundados por Alejandre.

El propio Alejandre entregó el pasado 3 de junio, primer día de la campaña andaluza, un galardón a Juan Espadas, en presencia de su sucesor y alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, como «reconocimiento a su trabajo y compromiso con el barrio», escribió en redes el propio Muñoz.