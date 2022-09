El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha escapado de los pitos y abucheos de protesta con los que ha sido recibido este sábado en Sevilla en el arranque de su campaña de autobombo El Gobierno de la gente. Era un riesgo que asumía Ferraz en el lanzamiento de esta gira y finalmente los peores temores se han hecho realidad. A las primeras de cambio.

Y ello, pese a que el acto principal se ha celebrado en un recinto cercado perteneciente a una comunidad de vecinos afín al PSOE, como ha publicado OKDIARIO. El presidente de esta Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano (Sevilla), Juan Carlos Alejandre, también fue como independiente en las listas del PSOE en las pasadas elecciones municipales.

En su discurso, el propio Sánchez ha contestado a los pitos, aprovechando que estaba en una asamblea con los suyos, y ha cargado contra quienes protestaban y le había abucheado y pitado fuera. A ellos el presidente del Gobierno se ha referido en su intervención. «Gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis… incluso también a incluso a aquellos que muestran, la verdad tener bastantes pulmones», ha señalado Sánchez, dado que todavía se escuchaban pitos. «Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas; estamos haciendo muchas cosas por los sevillanos y sevillanas y por los españoles y españolas», ha lanzado entre aplausos de los asistentes.

En las calles del Sevilla, justo antes del acto en la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, Pedro Sánchez ha recibido pitos y gritos de «¡Fuera, fuera»!, que trataban de ser contrarrestados por sus acólitos, con «¡Presidente, presidente!», le coreaban. También se ha podido ver un cartel contra Sánchez que decía «Que te vote Txapote», en alusión al acercamiento del sanguinario preso etarra.

Este acto en Sevilla es el primero de 30 que ha organizado Ferraz para que el presidente y los ministros pisen «la calle» y salgan de las «paredes» de la Moncloa a fin de explicar las medidas que han tomando durante la pandemia y ahora frente a la crisis energética agravada por la invasión rusa de Ucrania. La siguiente parada de esta gira «piel con piel», en palabras de la dirección socialista, será en Toledo el 9 de septiembre.

«A por todas»

Entre tanto, y dentro de la misma ofensiva propagandística lanzada por Moncloa y Ferraz («¡Vamos a por todas!», enfatizan), el jefe del Ejecutivo socialcomunista montará el próximo lunes, 5 de septiembre, otro show recibiendo en el Palacio de la Moncloa a medio centenar de ciudadanos elegidos por su gabinete, con los que, según su equipo, intercambiará impresiones sobre las previsiones y prioridades del Ejecutivo para los próximos meses.

«Gracias»

Este sábado, el presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano (Sevilla), Juan Carlos Alejandre, que fue como independiente en las listas del PSOE en las pasadas elecciones municipales, tal y como ha revelado OKDIARIO, ha tomado la palabra tras el discurso de Sánchez para formularle una cómoda pregunta sobre el «escudo social» del Gobierno. Previamente, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE le había dado las «gracias» por hacer de «anfitrión» en el acto celebrado en su comunidad vecinal.