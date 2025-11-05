El Rey protagoniza una incómoda escena en la cena de gala con el Sultán de Omán por un error de protocolo

El Rey ha protagonizado una incómoda escena junto a la Reina en la recepción al Sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, por un error de protocolo. Felipe VI y Letizia ejercieron de anfitriones en el Palacio Real de Madrid, donde dieron la bienvenida al miembro de la familia real omaní Al Sa’id antes de celebrar una cena de gala en su honor.

Esta es la primera vez que Haitham Bin Tariq al Busaid visita España como Sultán de Omán, cargo que asumió en 2020, tras la muerte de su primo Qabus bin Said al Said sin descendencia directa.

El viaje de Haitham Bin Tariq al Busaid, el único de los mandatarios de los países del Golfo con una sola esposa, es la primera visita de Estado en España desde hace dos años y medio, a pesar de que suelen ser dos al año. La última fue la del presidente colombiano Gustavo Petro.

El mandatario omaní ha viajado con su hermano y viceprimer ministro Shihab bin Tariq, y permanecerá en España hasta este miércoles por «las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países» y para «seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos». De hecho, el Sultán incluyó en los amnistiados por el Ramadán, el pasado mes de marzo, a la española Fátima Ofkir, condenada a cadena perpetua en Omán por tráfico de drogas. Fue un «gesto de amistad» hacia España.

Tras el recibimiento de honores por la mañana en el patio de la Armería, al que Haitham Bin Tariq al Busaid entró en un Rolls Royce con la indumentaria tradicional de su país, y un almuerzo en la Zarzuela, los Reyes presidieron la cena de gala en el Palacio Real en honor del mandatario del país del golfo Pérsico.

Felipe VI se mostró visiblemente incómodo en la recepción previa, cuando le dieron indicaciones confusas sobre la posición que debía ocupar en el posado con el Sultán de Omán. Por su parte, Letizia reaccionó dando la mayor naturalidad posible al momento.

La Reina Letizia, triunfante

La Reina repitió uno de sus looks triunfantes, el que lució en la visita de Estado a Países Bajos en abril de 2024. Con la melena suelta y ondulada, vistió un diseño azul klein de la firma The 2nd Skin, un vestido de cuello redondo, mangas abullonadas y cola. Lo completó con el collar condecorativo que le concedió el propio Sultán y con pendientes de chatones.

Sin embargo, lo más llamativo fue, sin duda, la tiara rusa de diamantes, platino y perlas que perteneció a la reina María Cristina de Hasburgo-Lorena, segunda mujer de Alfonso XII. Después, pasó a las manos de su nuera, María de las Mercedes, condesa de Barcelona y madre de Juan Carlos I. La reina Sofía también la llevó en varias ocasiones. El Rey vistió la indumentaria habitual de las cenas de gala: frac, camisa blanca y pajarita, con el toisón.