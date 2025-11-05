La Reina Letizia vivió un incómodo momento durante la cena de gala que se celebró en el Palacio Real en honor del sultán de Omán. Después de la ceremonia de bienvenida oficial y el almuerzo en Zarzuela, Sus Majestades homenajearon a su invitado con un banquete al que asistieron representantes de la sociedad y autoridades del Estado. Era la primera vez en más de dos años que se celebraba una cena de estas características, en la que la Reina Letizia ha deslumbrado con un precioso vestido azul que ya llevó en un viaje a los Países Bajos y la tiara rusa, que esta ocasión decidió lucir a modo de diadema, algo más atrás en la cabeza y con el cabello suelto y ondulado. Los pendientes de chatones del lote de pasar y la condecoración otorgada por el sultán de Omán hicieron el resto para un estilismo regio y sofisticado.

La Reina Letizia en una recepción oficia. (Foto: Gtres)

Aunque fue doña Letizia la que acaparó todas las miradas durante la velada, la esposa del Rey Felipe coincidió en la elección del color de su vestido con otra de las asistentes, Francina Armengol. La presidenta del Congreso de los Diputados escogió para esta cena de gala en el Palacio Real un vestido con escote en uve y manga larga en un tono prácticamente idéntico al de doña Letizia. Lo combinó además con un collar de cuentas en el mismo color. A pesar de que no se sentaron juntas, sí que resultó un tanto llamativo que la tercera autoridad del Estado eligiera el mismo color que la esposa del monarca.

Francina Armengol en una cena en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Segundo tropiezo de Armengol

Al margen de la anécdota, lo curioso es que no es la primera vez que ocurre algo así. Durante las celebraciones del 18 cumpleaños de la princesa Leonor, la Reina Letizia lució un vestido midi de Carolina Herrera con detalles florales en los hombros que ya había llevado en otras ocasiones -como en un viaje de Estado a Alemania, cuando lo estrenó-. La presidenta del Congreso eligió un modelo también azul, lo que provocó un curioso momento twin entre ambas en uno de los días más importantes para la princesa de Asturias.

La Reina Letizia con Francina Armengol. (Foto: Gtres)

Un error de protocolo que hizo que parte de las miradas se fueran a la Reina Letizia y a Armengol, en lugar de centrarse en la heredera, que era la verdadera protagonista de la jornada. Durante el acto se pudo ver a la esposa de Felipe VI con el rostro serio y aparentemente incómoda, de hecho, ya en el Palacio Real Leonor estuvo especialmente pendiente de ella.

A pesar de que la coincidencia de estilo de Francina Armengol con la Reina Letizia fue la más llamativa de la jornada porque el color era prácticamente idéntico y porque ambas estuvieron en el mismo plano en varios momentos de la mañana, lo cierto es que hubo otras invitadas que también apostaron por el azul. Eso sí, en tonos que no eran tan iguales al de doña Letizia y que, por tanto, no supusieron un momento tierra trágame.