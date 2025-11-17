Puigdemont pide al Constitucional la suspensión «inmediata» de su orden de detención para volver a España

La defensa de Carles Puigdemont, líder de Junts y ex presidente de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra en el marco de la causa sobre el procés, en busca del permiso para su entrada «inmediata» a España sin riesgo de ser detenido. Puigdemont se ha amparado para ello en las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictadas recientemente, para sostener su solicitud.

En un escrito remitido por la defensa del líder separatista, se solicita que se deje en suspenso la medida que acordó el instructor del procés en el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que admitió el pasado 7 de octubre.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha manifestado que «la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente».

La defensa ha justificado la petición de suspender la orden de detención nacional, adelantada por El Mundo, alegando que en este caso «los perjuicios no son hipotéticos». Ha incidido en que «durante años» Puigdemont «ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía y confirmada tanto por este Tribunal (Constitucional) como por el estándar europeo».

«A esta premisa interna se añade la dimensión europea, incorporada por las Conclusiones del Abogado General del TJUE, que afirman con rotundidad que la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho de la Unión», ha subrayado. Por ello la defensa insiste en que mantener la orden de detención nacional en su contra en este contexto «supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase».

El escrito de la defensa tiene lugar después de que el pasado 13 de noviembre el abogado general del TJUE diera a conocer sus conclusiones, en las que descarta que el texto legal responda a una «autoamnistía» o colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a los intereses financieros de la Unión. En el epílogo, el letrado sí segura que algunas disposiciones de la ley de amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario.

El Abogado de la UE

Dean Spielmann, Abogado General de la Unión Europea, comunicó el jueves en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la Ley de Amnistía. El jurista luxemburgués cree que la medida de gracia es parcialmente compatible con el derecho comunitario, aunque muestra ciertos reparos a partes de la misma, como los plazos de los jueces para aplicarla. Sus opiniones, si bien no son vinculantes, suelen tenerse en cuenta por los magistrados en su decisión final.

Por un lado, se ha pronunciado sobre la cuestión prejudicial en la que cuestiona la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación. Es decir, si aplicar la medida de gracia a los delitos por usar dinero público en los referéndums y la actividad exterior en la que se trataba de defender la idea de la independencia de Cataluña fuera de la comunidad autónoma es compatible con el principio de lucha contra el fraude y el principio de cooperación leal de la Unión Europea. Entre los afectados están el ex presidente de la Generalitat fugado de la justicia, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.