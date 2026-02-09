El PSOE celebra el batacazo electoral en Aragón, donde ha caído de los 23 a los 18 escaños, igualando su peor resultado en la autonomía. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz que «son los mismos escaños con los que [Javier] Lambán gobernó en 2015». Entonces, el ya fallecido ex presidente aragonés fue investido gracias a los apoyos de los 14 representantes de Podemos, dos de la Chunta Aragonesista y el de Izquierda Unida.

«Hemos perdido escaños, pero estamos donde estamos, hay PSOE para rato», ha zanjado la dirigente socialista este lunes. En Ferraz han evitado hacer autocrítica y se han limitado a ensalzar la figura de Pilar Alegría, la que fuera ministra de Educación y Deporte y ex portavoz del Gobierno y ahora candidata socialista en la región: «Tenemos una buena candidata para aragoneses y vamos a hacer un trabajo desde la oposición para convencer a los aragoneses».

En su lugar, Mínguez ha preferido culpar al Azcón del batacazo electoral del PSOE: «A Alegría le ha faltado tiempo, porque el PP ha adelantado las elecciones». El presidente aragonés adelantó los comicios tras no lograr aprobar unos presupuestos en la región. La portavoz socialista ha afeado que el jefe del Ejecutivo regional rechazase el apoyo del PSOE para sacar adelante las cuentas públicas pese a que Alegría le dijo que «aquí tenía sus votos». «El adelanto lo único que ha hecho ha sido engordar a la ultraderecha», ha reflexionado Mínguez.

«Ahora tenemos la incertidumbre como en Extremadura», ha vaticinado, porque considera que la gobernabilidad se ha vuelto más difícil después de que el PP se haya vuelto «más dependiente de Vox» al perder dos escaños mientras los de Santiago Abascal duplicaban sus representantes. La dirigente socialista ha tildado el resultado de Azcón como «fracaso absoluto del PP» mientras evitaba criticar la bajada de apoyos al PSOE en Aragón.

«Lo nuestro son municipales y generales»

Fuentes socialistas descargan al partido de responsabilidad y recalcan que «estas elecciones no las ha convocado el PSOE», y que «a partir de aquí el resultado es el que es».

En Ferraz asumen que sus elecciones «son las municipales y las generales» y se excusan del descalabro en Extremadura y Aragón en que, en general, al votante del PSOE «a las autonómicas les ha costado ir a votar».

Además, desde Ferraz reconocen que podría haber votantes que «en las generales votan al PSOE» pero que «en las autonómicas tienes los refugios de los partidos autonómicos». Y es que en los últimos comicios aragoneses de este domingo, el partido coaligado a nivel nacional con Sumar, la Chunta Aragonesista, ha duplicado su representación pasando de tres a seis representantes.

Además, defienden que Pilar Alegría ha ido «de menos a más» y que ha remontado con respecto a las primeras encuestas. E insisten en que estos mismos escaños le permitieron gobernar en Aragón junto a Podemos. Desde el PSOE tratan de rebajar el batacazo alegando que no han perdido «millones de votos». Aun así, admiten que con «Lambán era otro momento político» en el que podían apoyarse de partidos de extrema izquierda para poder gobernar.

Batacazo electoral en Aragón

Se trata de la primera Comisión Ejecutiva Federal tras el descalabro electoral en Aragón. Allí, Alegría ha repetido el peor resultado del partido en la región, con sólo 18 escaños.

El PP ha sido el partido más votado en las elecciones, pero la lista de Jorge Azcón redujo el apoyo respecto a los anteriores comicios. Este domingo, los populares sólo lograron 26 diputados, dos menos que los 28 representantes que tenían hasta ahora.

Los grandes ganadores de la noche fueron los del partido de Santiago Abascal. Vox duplicó sus asientos en las Cortes, pasando de 7 a 14. Ahora, Alejandro Nolasco gozará de más poder para negociar con Azcón, pese a que el presidente aragonés en funciones pretendía desligarse del partido conservador.