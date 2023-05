El Partido Popular se plantea proponer una modificación de la Ley Electoral para impedir que condenados por terrorismo formen parte de las listas electorales, como sí ha ocurrido en las candidaturas que Bildu ha presentado para el próximo 28M. Éstas incluyen a 44 terroristas, siete de ellos condenados por delitos de sangre, que han anunciado su voluntad de no recoger su acta en caso de ser elegidos representantes públicos. Para evitar que algo así vuelva a ocurrir, y ante el tope legal que se recoge en la Ley de Partidos, el PP estudia la posibilidad de modificar la Ley Electoral.

«La Ley de Partidos no encaja actualmente. No permite ilegalizar a Bildu. Nosotros proponemos reformar la Ley Electoral y exigir un plus en el apartado de candidatos. Podrán presentarse a unas elecciones todos aquellos que, entre otras premisas ya estipuladas, no hayan sido condenados por terrorismo», han explicado fuentes del PP. «No sería conveniente que un condenado por pederastia fuera elegido director de un colegio. Aquí ocurre lo mismo, sólo que con verdugos gobernando a sus víctimas», matizan fuentes del PP.

Génova pone el foco en la Ley Electoral porque con la Ley de Partidos en la mano, el PP asegura que no se pueden evitar estos escenarios. Recuerdan los populares que Bildu se ajusta a los términos que exige la norma, ya que la banda terrorista no está en activo. «La ley se redactó en un momento en el que ETA seguía matando. No se contempló un escenario futuro. Esta circunstancia nos preocupaba relativamente porque PP y PSOE entendíamos que jamás pactaríamos con los terroristas. Pero eso era el PSOE de antes. Se ve que esto ha cambiado sustancialmente», lamentan los populares.

Es el propio Partido Popular el que reconoce que la presencia de miembros de ETA en listas electorales no es algo nuevo. Lo que ha cambiado, entienden en Génova, es el escenario político. «Llevan muchos años en política. Llámense Bildu, Sortu o Batasuna. La diferencia es que el resto de partidos teníamos apalabrado no negociar con ellos. Sánchez ha hecho saltar por los aires este acuerdo. No deja de darles foco mediático y responsabilidades políticas», critican fuentes del PP.

El PP reconoce que una posible reforma de la Ley Electoral «tocaría» muchas áreas legales. Por ello, aseguran que estudiarán a fondo la mejor manera de acometer la modificación. «Esta reforma tocaría de cerca la Constitución y a varias ramas del Derecho, entre otras cosas. Lo abordaremos con la seriedad que requiere. No es un tema para dar una patada al balón y salir corriendo detrás. En el PP, brindis al sol los justos», aseguran los de Génova.

El PSOE de Pedro Sánchez ha cargado contra los populares por, dicen, desenterrar a ETA de cara a las elecciones. El PP asegura que ellos en ningún momento han mencionado a la banda terrorista, sino que ha sido el propio Bildu, socio de Sánchez, quien ha puesto el tema sobre la mesa. Además, el PP se defiende de las acusaciones vertidas desde Ferraz que sitúan la polémica Bildu en un contexto electoral. «Quien crea que desde el PP hacemos esto por un puñado de votos no ha entendido absolutamente nada. Nos dé o nos quite votos, seguiremos denunciando lo indigno. Si nos hubiéramos callado, los 7 asesinos de ETA seguirían a esta hora en las listas de Bildu», defienden desde el PP.